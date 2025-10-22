Dereağzı buluşması

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleri İlker Alkun, Ahmet Murat Emanetoğlu ve Ozan Vural ile birlikte Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ni ziyaret etti. Başkan Saran ve yöneticiler, tesislerde idari-teknik kadro ve sporcularla bir araya geldi. Saran daha sonra Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile buluşarak teknik heyet ve futbolcular tanıştı.
