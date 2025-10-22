CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Dereağzı buluşması

Dereağzı buluşması

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleri İlker Alkun, Ahmet Murat Emanetoğlu ve Ozan Vural ile birlikte Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ni ziyaret etti. Başkan Saran ve yöneticiler, tesislerde idari-teknik kadro ve sporcularla bir araya geldi. Saran daha sonra Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile buluşarak teknik heyet ve futbolcular tanıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dereağzı buluşması

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleri İlker Alkun, Ahmet Murat Emanetoğlu ve Ozan Vural ile birlikte Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ni ziyaret etti. Başkan Saran ve yöneticiler, tesislerde idari-teknik kadro ve sporcularla bir araya geldi. Saran daha sonra Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile buluşarak teknik heyet ve futbolcular tanıştı.

F.Bahçe'de Merih Demiral sesleri!
Cimbom'un tek hedefi yeni bir Devler Ligi zaferi!
DİĞER
Bülent Timurlenk'ten Galatasaray'a Bodo/Glimt maçı öncesi uyarı! "Tam bir makine..."
Eskişehir'deki rezervlere 3 il daha katıldı! NTE geleceğin petrolü olacak | "Varlığını ilk kez Berat Albayrak döneminde öğrendik"
Buruk: Her maçın hikayesi farklı
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar listesi 22 Ekim Salı Bugünkü maçlar listesi 22 Ekim Salı 07:42
Yunus Emre'den harika röveşata! Yunus Emre'den harika röveşata! 01:20
Yunus Emre'den harika röveşata! Yunus Emre'den harika röveşata! 01:19
Yusuf'tan Al Hilal forması ile ilk gol sevinci! Yusuf'tan Al Hilal forması ile ilk gol sevinci! 01:09
Yusuf'tan Al Hilal forması ile ilk gol sevinci! Yusuf'tan Al Hilal forması ile ilk gol sevinci! 01:08
9. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 9. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:36
Daha Eski
Şampiyonlar Ligi'nde ilginç pozisyon! Şampiyonlar Ligi'nde ilginç pozisyon! 00:36
F.Bahçe'de Talisca krizi! F.Bahçe'de Talisca krizi! 00:36
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer... F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer... 00:36
Xabi Alonso’dan Arda ve Kenan'a övgü! Xabi Alonso’dan Arda ve Kenan'a övgü! 00:36
Knutsen: Bu atmosfere alışkın değiliz! Knutsen: Bu atmosfere alışkın değiliz! 00:36
Adalı’dan kaptanlık kararı açıklaması Adalı’dan kaptanlık kararı açıklaması 00:36