Tedesco: 6-7 gol atabilirdik

Tedesco: 6-7 gol atabilirdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ilk yarıda harika oynadıklarını söyledi. Tek eksik şeyin goller olduğunu belirten Tedesco, "6-7 gol atabilirdik, abartmıyorum.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Tedesco: 6-7 gol atabilirdik
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ilk yarıda harika oynadıklarını söyledi. Tek eksik şeyin goller olduğunu belirten Tedesco, "6-7 gol atabilirdik, abartmıyorum. Böyle olsaydı insanlar daha mutlu olurdu. Bu tür maçları erken koparamazsanız, rakibin kaybedecek bir şeyi olmuyor. Sonrasında oyunda fizikselliği artırdılar. Uzun top oynadılar. 2-1 sonrası sadece fiziksel olarak değil taktiksel olarak da düşüş yaşadık. Her teknik direktör problem varsa çözüm bulmak zorundadır. Çözüm için bir şeyler denemiyorsanız yeterince iyi değilsinizdir. Biz oyunculara güven ve istikrar sağlamak istiyoruz. Otomatikleştirme sağlamak istiyoruz. Bunu ya antrenmanlarla ya maç maç sağlayabilirsiniz" diye konuştu.
