Asensio: Çok mutluyuz

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Fatih Karagümrük karşısında bu sezonki ikinci golünü kaydetti. Dakikalar 41'i gösterdiğinde Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan taşıyıp yerden gönderdiği pası iyi değerlendiren 29 yaşındaki futbolcu, topu filelerle buluşturdu. Bu sezon daha önce ligdeki tek golünü Kasımpaşa deplasmanında kaydeden İspanyol futbolcu, seyircisi önündeki ilk sevincini yaşamış oldu. 77. dakikada Asensio'nun bir şutu direkten döndü. Bir topu da direkten dönen Asensio maç sonunda yaptığı açıklamada, "Her maç zor. Burada 3 puan aldığımız için mutluyuz" dedi.