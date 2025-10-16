Önceliğim şampiyonluk

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilk basın toplantısını dün düzenledi. Başkan Saran, görevdeki ilk 25 gününü ve gündeme dair konuları değerlendirdi. Saran, şampiyonluk hedefine dikkat çekerek, "İlk önceliğimiz şampiyonluk, diğer öncelikleri sonra açıklarız. Şu an Kadıköy ruhu, birlik ve beraberliğe odaklandık. 1.5 sene sonra şampiyon yapamazsak, kalmayacağız. Şampiyon yaparsak, kalırız. 100 günlük bir plan ve programımız var. Adım adım hayata geçireceğiz birçok projemizi. 100 günlük projelerimizi açıklayacağız" dedi.

BABAMIN OĞLU DEĞİL

Teknik Direktör Domenico Tedesco'ya destek verdiklerini aktaran Sadettin Saran şunları söyledi: "Samandıra'da ölü toprağı vardı. Takımla görüştükten sonra 'Dinamo Zagreb maçında fark yemezsek iyi' dedim. Çünkü takımın ne kadar etkilendiğini gördüm. Bunlar olduktan sonra Tedesco'yu göndersem, takımın durumu ne olacaktı? Tedesco babamın oğlu değil, çağırdım ve konuştum. Oyuncuların güvenini kazanmış, Samandıra'da yatıp, kalkıyor. Oyuncular arkasında olduğu için şans tanınmasını düşündüm ve arkasında duracağız."

MURAT KURUM İLE GÖRÜŞECEĞİZ

Kulüpte bulunan projelerin devam edeceğini dile getiren Başkan Saran, "Bakanımız Murat Kurum ile görüşeceğiz. Kadıköy Belediye Başkanı ile konuşacağız. Kenan Evren Lisesi için görüşüyoruz. İnşaat ve gayrimenkul ile ilgilenen yöneticilerimiz var. Eski yönetimin ilgilendiği şeylerle de ilgileneceğiz" dedi.

BANKALAR BİRLİĞİ MESAJI

Sadettin Saran, Bankalar Birliği'nden çıkmak için uğraşıyoruz, onlarla da görüşüyoruz. Birkaç banka ayak sürüyor. Onlara gerekeni söyledik, şimdilik iyi niyetle yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

JHON DURAN BİLGİSİ

Büyük beklentilerle transfer edilen ancak sakatlık sorunları yaşayan Jhon Duran hakkında önemli bilgiler veren Sadettin Saran, "Bir takım değişiklikler yaptık, bu ceza değil süreç. Jhon Duran'ın MR'ını gördüm, sakatlığı var. Psikolog da tuttuk, daha iyi olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı

ÇAĞLAR'A KAPTANLIK

İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı kalmasıyla beraber yerliler arasında kaptanlık görevinin Çağlar Söyüncü'ye verildiği belirtildi. Başkan Sadettin Saran, "İrfan Can Kahveci'nin yerine Çağlar Söyüncü'yü kaptanlardan biri yaptık" dedi.

KEREM'DE SORUN YOK

Son dönemde çok konuşulan Kerem Aktürkoğlu tartışmalarına değinen Saran, "Kerem'in sözleşmesini inceledik. Bizim arkadaşlarımız detaylıca baktı. UEFA ile de konuştuk. Bir sorun görmüyoruz" diye konuştu.

AİLE İÇİNDE KALSIN

Sadettin Saran, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalma süreciyle ilgili konuştu. Saran, "Bazı konular aile içinde kalsın, kol kırılır yen içinde kalır. Kadro dışı kalan futbolcularımızın biriyle görüştüm, diğeriyle de görüşeceğiz. Kimse ile kötü ayrılmak istemiyoruz. Ben onları seviyorum. Onları cezalandırmak gibi bir düşüncemiz yok. Bu arkadaşlar şu ana kadar iyi duruyor. Ben de bir babayım. Bu arkadaşların topluma rol model olma durumu var. Onlar böyle olduğu sürece, biz onlara gerekli desteği vereceğiz" diye görüş belirtti.

MERT HAKAN İLE KONUŞTUM

Sadettin Saran, kaptan Mert Hakan Yandaş'a sahip çıkarak, "Mert Hakan ile konuştum. Takım dışında da bir abiye ihtiyaç var. Oyuncular ona güveniyor ve onu seviyorlar. Kaptan kalması konusunda sıkıntı görmedik. Pozitif etkisi olduğunu gördük. Kendisiyle görüştük. Taraftarla didişmeyen, abiliğe odaklanmış bir Mert Hakan olacak" diye konuştu.

39.8 MİLYON EURO ÖDEDİK

Göreve geldiklerinden beri yaptıkları ödemeleri anlatan Saran, "39.8 milyon euro ödedik. F.Bahçe'de gelir var ama sorun bu gelirin nasıl kullanıldığı. Doğru harcamalar gerekiyor" dedi.

ENKAZ DEVRALMADIK

Ali Koç dönemiyle alakalı ilk kez konuşan Sadettin Saran, "Enkaz devralmadık, alsak bile bunu söylemeyiz. Seçimden dolayı ekstra harcama olmuş, nakit akışını düzelteceğiz. Bana Ali Koç'un devamı diyorlar. Ali Koç'la tek ortak noktamız; Atatürk ve Fenerbahçe sevgimiz. Başka bir benzerliğimiz yok" yorumunu yaptı.

MOU'YA ELEŞTİRİ

Sezon başında Mourinho yönetiminde verimsiz bir kamp geçtiğini paylaşan ve sitem eden Sadettin Saran, "Portekiz kampında günde bir idman yapılmış... Olacak iş değil! Olacak iş değil! Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum bu konu hakkında" görüşünü sundu.

NEŞTER BEKLENDİ

Başkan Saran, "Herkes neşter bekledi... Kelle koparacak, kesecek... Çok baskı geldi. Bunu yapmak kolaydı. Geldik, hocayı gönderdik ve herkes 'Başkana bak be... Raconu kesti' derdi" yorumunu yaptı.

OCAK TRANSFERİNE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Ara transfer döneminde kadroya takviyeler yapacaklarını ifade eden Sadettin Saran, "Ocak ayı transfer dönemi için çok ciddi çalışıyoruz. Futbol aklı oluşturmuştuk, çalışmalar başladı. Hoca ile de konu hakkında görüşüyoruz. Mevcut takımın durumu hakkında detaya girmek istemiyorum. Bizim gördüklerimizi, siz de görüyorsunuz. Sizin gördüklerinizi biz de görüyoruz" görüşünü belirtti.

JASIKEVICIUS'A GÜVENİYORUZ

Son Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Beko için konuşan Sadettin Saran, "Sarunas Jasikevicius ile konuştum, takımda sakatlıklar var. Takım toparlanacak. Jasikevicius'a güveniyoruz. Sözleşmesini uzatmak da istiyoruz" dedi.