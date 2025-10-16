Fenerbahçe'ye büyük fırsat! Leon Goretzka transferi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Orta saha takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun eski öğrencisi Leon Goretzka'yı gündemine almıştı. Alman basını, Bayern Münih forması giyen yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 13:34
Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda beklentilerin gerisinde kalan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sadettin Saran'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından hem ara transfer hem de gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertlilerde gündem maddelerinden biriyse orta saha transferi...
Sezon başında Sofyan Amrabat'ı Real Betis'e kiralayan Kanarya'da Domenico Tedesco'nun takımın başına geçmesi sonrası Fred de kulübeye çekildi.
Bild'in futbol direktörü Christian Falk, Fenerbahçe'nin Leon Goreztka ile ciddi şekilde ilgilendiğini açıkladı.
"Bayern Insider" adlı podcaste konuşan Falk, Bayern Münih'in Goretzka ile sözleşme uzatmak istediğini ancak tecrübeli futbolcunun 17 milyon Euro'ya kadar varan maaşında indirime gitmesini talep ettiğini söyledi.
Domenico Tedesco'nun da deneyimli orta saha oyuncusunun transferi için olumlu rapor verdiği ve Fenerbahçe'nin ocak ayında ciddi bir tavır sergilemesi halinde Bayern Münih'in transfer için açık olacağı belirtildi.