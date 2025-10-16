CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye büyük fırsat! Leon Goretzka transferi...

Fenerbahçe'ye büyük fırsat! Leon Goretzka transferi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Orta saha takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun eski öğrencisi Leon Goretzka'yı gündemine almıştı. Alman basını, Bayern Münih forması giyen yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 13:34 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 13:35
Fenerbahçe'ye büyük fırsat! Leon Goretzka transferi...

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda beklentilerin gerisinde kalan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye büyük fırsat! Leon Goretzka transferi...

Sadettin Saran'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından hem ara transfer hem de gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertlilerde gündem maddelerinden biriyse orta saha transferi...

Fenerbahçe'ye büyük fırsat! Leon Goretzka transferi...

Sezon başında Sofyan Amrabat'ı Real Betis'e kiralayan Kanarya'da Domenico Tedesco'nun takımın başına geçmesi sonrası Fred de kulübeye çekildi.

Fenerbahçe'ye büyük fırsat! Leon Goretzka transferi...

Bu bölgeye takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de listeye alınan isimlerden birisi de Leon Goretzka oldu.

Fenerbahçe'ye büyük fırsat! Leon Goretzka transferi...

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen Alman yıldızı renklerine bağlamak istiyor.

Fenerbahçe'ye büyük fırsat! Leon Goretzka transferi...

Domenico Tedesco'nun Schalke 04 döneminden eski öğrencisi olan tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'ye büyük fırsat! Leon Goretzka transferi...

Bild'in futbol direktörü Christian Falk, Fenerbahçe'nin Leon Goreztka ile ciddi şekilde ilgilendiğini açıkladı.

Fenerbahçe'ye büyük fırsat! Leon Goretzka transferi...

"Bayern Insider" adlı podcaste konuşan Falk, Bayern Münih'in Goretzka ile sözleşme uzatmak istediğini ancak tecrübeli futbolcunun 17 milyon Euro'ya kadar varan maaşında indirime gitmesini talep ettiğini söyledi.

Fenerbahçe'ye büyük fırsat! Leon Goretzka transferi...

Domenico Tedesco'nun da deneyimli orta saha oyuncusunun transferi için olumlu rapor verdiği ve Fenerbahçe'nin ocak ayında ciddi bir tavır sergilemesi halinde Bayern Münih'in transfer için açık olacağı belirtildi.

