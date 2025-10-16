Fenerbahçe'ye büyük fırsat! Leon Goretzka transferi...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

"Bayern Insider" adlı podcaste konuşan Falk, Bayern Münih'in Goretzka ile sözleşme uzatmak istediğini ancak tecrübeli futbolcunun 17 milyon Euro'ya kadar varan maaşında indirime gitmesini talep ettiğini söyledi.