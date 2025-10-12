FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Real Betis’ten Amrabat kararı! Sezon sonunda…

Real Betis, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kiraladığı Sofyan Amrabat'ı takımda tutmak istiyor. İspanyol basınından El Desmarque'ın haberine göre, 29 yaşındaki Faslı orta saha kısa sürede takım üzerinde büyük etki yarattı.
Manuel Pellegrini yönetiminde Betis, Amrabat'ın takıma katılmasının ardından ligde üst üste üç galibiyet alarak çıkışa geçti. Deneyimli teknik adamın sisteminde dengeyi sağlayan isim olarak öne çıkan Amrabat'ın, sahadaki temposu ve mücadele gücüyle takıma büyük katkı sağladığı vurgulandı.
Haberde, Real Betis'in Amrabat'ı Fenerbahçe'den kiraladığı, maaşının üçte ikisinin Türk ekibi tarafından ödendiği ve kiralık sözleşmede satın alma opsiyonunun bulunmadığı hatırlatıldı. Ancak yeşil-beyazlıların sezon sonunda Faslı oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Real Betis'in, geçtiğimiz sezon Antony transferinde uyguladığı başarılı yöntemi Amrabat için de tekrarlamak istediği ifade edildi. Buna göre kulüp, oyuncunun kulüpte ve şehirde kendini rahat hissetmesini sağlayarak Betis'in "ideal ortam" olduğunu göstermek istiyor. Bu sayede Amrabat'ın kalma isteğini güçlendirip transfer görüşmelerinde avantaj elde etmeyi hedefliyor.
Geçtiğimiz yıl aynı stratejiyle Antony'yi bonservisiyle kadrosuna katan Betis, benzer bir sonucun Amrabat'ta da alınması durumunda Fenerbahçe ile pazarlıklarda elinin güçleneceğini düşünüyor.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Faslı futbolcu, Real Betis formasıyla şu ana kadar 5 resmi maçta görev aldı.