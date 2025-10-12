FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Real Betis’ten Amrabat kararı! Sezon sonunda…

ANTONY FORMÜLÜ DEVREDE Real Betis'in, geçtiğimiz sezon Antony transferinde uyguladığı başarılı yöntemi Amrabat için de tekrarlamak istediği ifade edildi. Buna göre kulüp, oyuncunun kulüpte ve şehirde kendini rahat hissetmesini sağlayarak Betis'in "ideal ortam" olduğunu göstermek istiyor. Bu sayede Amrabat'ın kalma isteğini güçlendirip transfer görüşmelerinde avantaj elde etmeyi hedefliyor.