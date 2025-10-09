Kerem ilk 5'te

Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, istikrarlı görüntüsüyle Avrupa'da zirveye çıktı. FIFPro tarafından yayınlanan, "Oyuncu Sağlığı ve Performans Etkisi" başlıklı raporda, kıta çapında geçen sezon en çok maçta forma giyen oyuncular listelendi.

Yaz döneminde Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 2024- 2025 sezonunda Avrupa'da en çok maça çıkan ilk 5 isim arasında yer aldı. 2024-25 sezonu verilerine göre 26 yaşındaki futbolcu, Benfica formasıyla lig ve kupada 40, Avrupa kupalarında 18 ve 1 hazırlık maçı olmak üzere 59; milli takımda ise 10 maç ile toplam 69 karşılaşmada sahaya çıktı. Luka Modric, ilerleyen yaşına rağmen 66'sı kulübünde 10'u milli takımda olmak üzere 76 maçla bu istatistikte zirvede yer aldı.

F.BAHÇE'DE DE İSTİKRARINI KORUDU

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de de istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor. 26 yaşındaki futbolcu, 6 resmi maça çıktı. Kerem söz konusu maçlarda 2 gol atarken 1 de asist yaptı. Deneyimli yıldız aynı zamanda sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarındaki 400. golüne imza attı.