Gözler Futbol A.Ş'de

Fenerbahçe'de gözler Futbol A.Ş'ye çevrildi. Sarı-lacivertli kulüpte 10 Ekim Cuma günü Futbol A.Ş Genel Kurulu gerçekleşecek. Futbol A.Ş'de yeni başkan olarak Sadettin Saran görevi devralacak. Böylelikle resmî olarak futbol takımındaki tüm yetkiler Sadettin Saran ve yeni yönetimine geçecek.
Fenerbahçe'de gözler Futbol A.Ş'ye çevrildi. Sarı-lacivertli kulüpte 10 Ekim Cuma günü Futbol A.Ş Genel Kurulu gerçekleşecek. Futbol A.Ş'de yeni başkan olarak Sadettin Saran görevi devralacak. Böylelikle resmî olarak futbol takımındaki tüm yetkiler Sadettin Saran ve yeni yönetimine geçecek.