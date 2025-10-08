CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu ceza alabilir! 'Çift sözleşme' iddiaları

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu ceza alabilir! 'Çift sözleşme' iddiaları

Fenerbahçe'min Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu için flaş bir gelişme yaşanıyor. Hakkında 'çift sözleşme' iddiaları çıkan milli futbolcunun ceza alma ihtimalinin olduğu belirtildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 10:29
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu ceza alabilir! 'Çift sözleşme' iddiaları

Sabah Gazetesi Yazarı ve A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu ceza alabilir! 'Çift sözleşme' iddiaları

Özbostan son günlerde Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çıkan 'çift sözleşme' haberlerinin ardından UEFA'nın, TFF'den bilgi aldığını açıkladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu ceza alabilir! 'Çift sözleşme' iddiaları

Özbostan ayrıca incelemenin ardından Kerem Aktürkoğlu'na ceza çıkabileceğini ifade etti. İşte o yazı...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu ceza alabilir! 'Çift sözleşme' iddiaları

"Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili bir süredir oldukça fazla iddia var. Milli oyuncu için Fenerbahçe iki sözleşme yapmış."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu ceza alabilir! 'Çift sözleşme' iddiaları

"Biri asgari ücreti kapsayan ve TFF'ye yollanan mukavele, diğeri ise eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi'nin yaptığı ve şirketini kapsayan yıllık 8 milyon 750 bin Euro (Vergi ve menajer ücreti dahil) olan sözleşme.."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu ceza alabilir! 'Çift sözleşme' iddiaları

"İki ayrı mukaveleyle ilgili UEFA, çıkan haberlerden dolayı TFF'den bilgi istemiş!"

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu ceza alabilir! 'Çift sözleşme' iddiaları

"TFF ise konuyla ilgili bir değerlendirme yaparken, Fenerbahçe de uluslararası bir hukuk bürosundan görüş istemiş."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu ceza alabilir! 'Çift sözleşme' iddiaları

"Peki ne olacak? Konu TFF'nin masasında."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu ceza alabilir! 'Çift sözleşme' iddiaları

"En kötü senaryoda Kerem 4 ila 12 maç ceza alma riski ile karşı karşıya.."

F.Bahçe'den dev operasyon! İşte Kanarya'nın ocak ayındaki ilk transferi
G.Saray'ın yeni yıldızı Mertens'ten!
DİĞER
Gözleri KaraDeniz'de Mehmet ölümle burun buruna!
Son dakika! İstanbul'da ünlülere "uyuşturucu" baskını! Aralarında Hadise, Dilan Polat, İrem Derici ve Demet Evgar da bulunuyor
F.Bahçe'de gündem R. Madrid'in yıldızı!
G.Saray'a İsviçre'den sürpriz stoper!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester United-Valerenga maçı ne zaman? Manchester United-Valerenga maçı ne zaman? 10:20
G.Saray'ın yeni yıldızı Mertens'ten! G.Saray'ın yeni yıldızı Mertens'ten! 10:13
G.Saray'da Osimhen endişesi! G.Saray'da Osimhen endişesi! 10:08
St. Pölten-Atletico Madrid maçı ne zaman? St. Pölten-Atletico Madrid maçı ne zaman? 10:02
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Ederson ve Duran... F.Bahçe'de sıcak gelişme! Ederson ve Duran... 09:51
Anadolu Efes Sırbistan deplasmanına gidiyor Anadolu Efes Sırbistan deplasmanına gidiyor 09:37
Daha Eski
Real Madrid-Roma maçı ne zaman? Real Madrid-Roma maçı ne zaman? 09:35
Twente-Chelsea maçı ne zaman? Twente-Chelsea maçı ne zaman? 09:16
F.Bahçe'den dev operasyon! İşte Kanarya'nın ocak ayındaki ilk transferi F.Bahçe'den dev operasyon! İşte Kanarya'nın ocak ayındaki ilk transferi 09:00
Bugünkü maçlar 8 Ekim Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 8 Ekim Çarşamba 2025 08:11
G.Saray'a Jakobs için flaş mektup! G.Saray'a Jakobs için flaş mektup! 00:18
G.Saray'da flaş Osimhen gerçeği! Derbide... G.Saray'da flaş Osimhen gerçeği! Derbide... 00:18