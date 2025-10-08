FENERBAHÇE HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu ceza alabilir! 'Çift sözleşme' iddiaları

Fenerbahçe'min Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu için flaş bir gelişme yaşanıyor. Hakkında 'çift sözleşme' iddiaları çıkan milli futbolcunun ceza alma ihtimalinin olduğu belirtildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
"Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili bir süredir oldukça fazla iddia var. Milli oyuncu için Fenerbahçe iki sözleşme yapmış."
"Biri asgari ücreti kapsayan ve TFF'ye yollanan mukavele, diğeri ise eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi'nin yaptığı ve şirketini kapsayan yıllık 8 milyon 750 bin Euro (Vergi ve menajer ücreti dahil) olan sözleşme.."
"İki ayrı mukaveleyle ilgili UEFA, çıkan haberlerden dolayı TFF'den bilgi istemiş!"
