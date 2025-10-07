Son 6 sezonun en kötüsü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında Pazar akşamı Samsunspor'a konuk oldu ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Milli ara öncesinde yaşanan bu kayıp moralleri bozarken, sarı-lacivertliler, bu beraberlikle puanını 16'ya yükseltti. Domenico Tedesco'nun öğrencileri; böylece son 6 sezonun ilk 8 haftaları itibarıyla en kötü başlangıcını yaptı. Fenerbahçe'nin en iyi başladığı sezon ise 2023-24... Sarı-kanarya, o sezon 24 puan toplamıştı.