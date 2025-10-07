Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi! İşte alınan kararlar...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray Kulübü, 'çirkin ve kötü tezahürat' ve 'saha olayları' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Fenerbahçe Kulübü, 'çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kurula sevk edilirken Beşiktaş Kulübü, 'çirkin ve kötü tezahürat', 'saha olayları' ve '6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' gerekçesiyle kurula sevk edildiği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 07.10.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler açıklandı.

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 19:47 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 19:53
Galatasaray Kulübü, 'çirkin ve kötü tezahürat' ve 'saha olayları' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Fenerbahçe Kulübü, 'çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kurula sevk edilirken Beşiktaş Kulübü, 'çirkin ve kötü tezahürat', 'saha olayları' ve '6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' gerekçesiyle kurula sevk edildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 07.10.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı.

Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

"1- HESAP.COM. ANTALYASPOR Kulübü antrenörü ERMAN KILIÇ'ın 03.10.2025 tarihinde oynanan HESAP.COM. ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "hakareti ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca07.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

HESAP.COM. ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu VEYSEL SARI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 03.10.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ZECORNER KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 04.10.2025 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KOCAELİSPOR Kulübü görevlisi MESUT GÜLİSTAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1. maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- İKAS EYÜPSPOR Kulübü teknik sorumlusu SELÇUK ŞAHİN'in 04.10.2025 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca05.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

İKAS EYÜPSPOR Kulübü antrenörü UMUT ESKİKÖY'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 04.10.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 04.10.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- SAMSUNSPOR A.Ş. Kulübü'nün 05.10.2025 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 05.10.2025 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

