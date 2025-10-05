Fenerbahçe’de şok Ederson gelişmesi! Maç sabahı…

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
A Spor'un haberine göre, sabah saatlerinde ağrı hisseden Brezilyalı kaleci Ederson, tedbir amacıyla Samsun'da MR'a götürüldü. Deneyimli file bekçisinin durumu, çekilecek MR'ın sonucuna göre netlik kazanacak.
Öte yandan Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat da sakatlığı sebebiyle kafilede yer almıyor. Bu nedenle Ederson'un da oynayamaması durumunda, Samsunspor karşısında kaleyi Tarık Çetin'in koruması bekleniyor.
