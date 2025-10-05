CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de şok Ederson gelişmesi! Maç sabahı…

Fenerbahçe’de şok Ederson gelişmesi! Maç sabahı…

Son dakika Fenerbahçe haberi | Süper Lig'in 8. Haftasında Samsunspor deplasmanına konuk olmaya hazırlanan Fenerbahçe'de kaleci Ederson ile ilgili maç sabahı şok bir gelişme yaşandı. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 13:46
Fenerbahçe’de şok Ederson gelişmesi! Maç sabahı…

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Samsunspor deplasmanında sahne alacak. Ancak karşılaşma öncesinde sarı-lacivertlilerde moralleri bozan bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’de şok Ederson gelişmesi! Maç sabahı…

A Spor'un haberine göre, sabah saatlerinde ağrı hisseden Brezilyalı kaleci Ederson, tedbir amacıyla Samsun'da MR'a götürüldü. Deneyimli file bekçisinin durumu, çekilecek MR'ın sonucuna göre netlik kazanacak.

Fenerbahçe’de şok Ederson gelişmesi! Maç sabahı…

Öte yandan Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat da sakatlığı sebebiyle kafilede yer almıyor. Bu nedenle Ederson'un da oynayamaması durumunda, Samsunspor karşısında kaleyi Tarık Çetin'in koruması bekleniyor.

F.Bahçe'den prim hamlesi!
F.Bahçeli o isim ara transferde yolcu!
DİĞER
Barış Falay 'Kuruluş Orhan'ı anlattı: “Yüksek kalitede bir oyuncu ekibi bir araya geldi!”
CANLI ANLATIM | Mısır tarih verdi: Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor! Heyetler Kahire'de
"Kırmızı görse kimse itiraz edemezdi"
İşte Beşiktaş soyunma odasında konuşulanlar!
SON DAKİKA
