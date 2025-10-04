CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kadıköy büyücüsü

Kadıköy büyücüsü

Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli forma altında ilk gollerini attı. İstatistiksel anlamda da takımın en iyileri arasında yer aldı. Taraftarlar Kerem’e ‘Kadıköy büyücüsü’ lakabını taktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Kadıköy büyücüsü

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin, sahasında Nice ile oynadığı karşılaşmanın henüz 3. dakikasında sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, takımını öne geçiren golü kaydetti. Milli oyuncu, 25'te ise farkı ikiye çıkardı. Kerem'in sarı-lacivertli forma altında ilk gollerini atması, hem oyuncuyu hem de taraftarları rahatlattı. Gollerini attıktan sonra klasikleşen gol sevincini yapan milli yıldıza Fenerbahçeli taraftarlar 'Kadıköy büyücüsü' lakabını taktı.

MAÇI %85 PAS İSABETİYLE TAMAMLADI

Kerem, Nice karşısında sadece golleri atmadı. 27 yaşındaki oyuncu, istatistiksel anlamda da takımın en iyilerinden biri oldu. Girdiği 10 ikili mücadelenin 7'sini kazanan Kerem, 3 kez top çaldı, 2 isabetli uzun top yaptı. Bir defa da kilit pas atan Kerem Aktürkoğlu, 26 pas girişiminde bulunurken bunların 22'sinde isabet sağladı ve %85'lik oran yakaladı. 51 defa topla buluşan 27 yaşındaki futbolcu, sadece 13 kez top kaybı yaptı ve bu alanda da olumsuz olan grafiğini düşürmeyi bildi.

