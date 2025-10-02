CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Tedesco gerçeği ortaya çıktı! Futbolcular yönetimle görüştü ve...

Fenerbahçe'de Tedesco gerçeği ortaya çıktı! Futbolcular yönetimle görüştü ve...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası göreve getirilen Domenico Tedesco ile Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa beraberlikleri ile Dinamo Zagreb yenilgisinin ardından yolların ayrılacağı öne sürülmüştü. İtalyan çalıştırıcıyla ilgili flaş gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 10:12
Fenerbahçe'de Tedesco gerçeği ortaya çıktı! Futbolcular yönetimle görüştü ve...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon başında göreve getirilen Jose Mourinho ile ağustos ayının sonunda yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de Tedesco gerçeği ortaya çıktı! Futbolcular yönetimle görüştü ve...

Portekizli çalıştırıcının ayrılığı sonrası birçok teknik direktörle temasa geçen eski yönetim, Domenico Tedesco ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de Tedesco gerçeği ortaya çıktı! Futbolcular yönetimle görüştü ve...

Sarı-lacivertliler, son olarak Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran İtalyan teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de Tedesco gerçeği ortaya çıktı! Futbolcular yönetimle görüştü ve...

Fenerbahçe kariyerine Trabzonspor galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapan genç çalıştırıcının Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa beraberlikleriyle Dimano Zagreb yenilgisi sonrası görevine son verileceği öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'de Tedesco gerçeği ortaya çıktı! Futbolcular yönetimle görüştü ve...

Yeni başkan Sadettin Saran ve yönetimiyse Hesap.com Antalyaspor galibiyeti sonrası Domenico Tedesco ile yola devam kararı aldı.

Fenerbahçe'de Tedesco gerçeği ortaya çıktı! Futbolcular yönetimle görüştü ve...

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe yönetiminin Tedesco ile devam kararı almasında futbolcular önemli rol oynadı.

Fenerbahçe'de Tedesco gerçeği ortaya çıktı! Futbolcular yönetimle görüştü ve...

Oyuncuların büyük bölümü, genç teknik adamla çok iyi anlaştıklarını yönetime açık şekilde iletti. Mourinho ile kıyaslandığında Tedesco'nun çok daha fazla sevildiğine vurgu yapıldı. Başkan Sadettin Saran da ayrılık konusunda aceleci olunmamasına karar verdi.

Fenerbahçe'de Tedesco gerçeği ortaya çıktı! Futbolcular yönetimle görüştü ve...

Çarşamba günü Tedesco ile basın toplantısına çıkan İsmail Yüksek de açıklamalarıyla bu durumu adeta doğrular gibiydi. İşte o sözler: "Samandıra'da sorun yok. İnanmayan gelip baksın. Hocanın gerçekten inanılmaz bir pozitif yönü var. Her oyuncuya eşit seviyede ve pozitif yaklaşıyor. 4-5 dil biliyor. Bizlere yakın olması da çok önemli. Hocalıktan ziyade zaman zaman da ağabeylik yapabiliyor."

Fenerbahçe'de Tedesco gerçeği ortaya çıktı! Futbolcular yönetimle görüştü ve...

Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanı seçilmesinin ardından Samandıra'da futbolcular ve Tedesco ile buluşmuş, herkesi tek tek dinleyerek hem yapacaklarını hem de beklentilerini anlatmıştı.

