Fenerbahçe'de Tedesco gerçeği ortaya çıktı! Futbolcular yönetimle görüştü ve...

Oyuncuların büyük bölümü, genç teknik adamla çok iyi anlaştıklarını yönetime açık şekilde iletti. Mourinho ile kıyaslandığında Tedesco'nun çok daha fazla sevildiğine vurgu yapıldı. Başkan Sadettin Saran da ayrılık konusunda aceleci olunmamasına karar verdi.

Çarşamba günü Tedesco ile basın toplantısına çıkan İsmail Yüksek de açıklamalarıyla bu durumu adeta doğrular gibiydi. İşte o sözler: "Samandıra'da sorun yok. İnanmayan gelip baksın. Hocanın gerçekten inanılmaz bir pozitif yönü var. Her oyuncuya eşit seviyede ve pozitif yaklaşıyor. 4-5 dil biliyor. Bizlere yakın olması da çok önemli. Hocalıktan ziyade zaman zaman da ağabeylik yapabiliyor."