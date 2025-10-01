CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Sıfırdan başlıyoruz

Sıfırdan başlıyoruz

Son şampiyon F.Bahçe Beko’nun Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, “Sıfırdan başlıyoruz. Her şeyi baştan inşa edeceğiz. Yeni kimlik, yeni alışkanlıklar” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Sıfırdan başlıyoruz

SOn şampiyon Fenerbahçe Beko basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başantrenör Sarunas Jasikevicius, yeni bir takım kurduklarını anımsatarak, "Geçen sezon tarihi bir seneydi ama geride kaldı. Bu sezon sıfırdan başlıyoruz. Her şeyi baştan inşa etmeye çalışacağız. Yeni bir kimlik, yeni alışkahlıklar. Takımlar bize karşı ekstra motive olacak" dedi. Jasikevicius, "Talen Horton-Tucker aramıza en son katılan isimdi. Avrupa'ya ve birçok şeye alışması gerekiyor ama şu ana kadar iyi gidiyor. Brandon Boston ise şubat ayından beri oynamadı. Armando Bacot çok çabuk öğreniyor" diye konuştu.

Mikael: Her şey yolunda

F.Bahçe Beko'da Mikael Jantunen, sarı-lacivertli takımda çok mutlu olduğunu aktardı. Jantunen, "Fenerbahçe'nin en iyi spor kulüplerinden biri olduğunu biliyordum. Çok büyük bir organizasyon ve inanılmaz tarihi var. Fenerbahçe'yi küçüklüğümden beri biliyorum, futbol maçlarını bile izlemişliğim vardır. Her şey yolunda" görüşünü sundu.

Fener'in rakibi Paris

Son şampiyon F.Bahçe Beko, Euroleague'de 2025-2026 sezonuna bu akşam başlıyor. Sarı-lacivertliler ilk hafta mücadelesinde Fransa'nın Paris Basketbol ekibini konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te oynanacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

