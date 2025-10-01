FENERBAHÇE HABERİ - Jhon Duran ne zaman isterse o zaman oynayacak! Hem de MR'ları temiz çıkmasına rağmen

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İĞNE TEDAVİSİ VE SON DURUM
Barcelona'da iğne tedavisi gören ve ardından İstanbul'a dönen Duran'ın yapılan son MR kontrollerinde herhangi bir soruna rastlanmadı. Ancak genç futbolcu, ağrılarının devam ettiğini belirtti. Bu nedenle de yarın oynanacak Nice karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.
SÖZLEŞMEDEKİ ÖZEL MADDE
Duran'ın kontratında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Oyuncuyu korumaya yönelik bu madde, Kolombiyalı forvetin sahaya çıkma kararını kendisinin vermesine olanak tanıyor. Yani Duran, kendini hazır hissetmediği sürece forma giymek zorunda değil.
DİĞER