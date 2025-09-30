Fenerbahçe'de flaş Jhon Duran gelişmesi! Nice maçında forma giyecek mi?

Benfica ile oynanan rövanş maçında sakatlanan ve G.Birliği, Trabzon, Alanya, Kasımpaşa, D.Zagreb ve Antalya karşılaşmalarını kaçıran Jhon Duran'ın, perşembe günkü Nice sınavına yetişmesi bekleniyordu. Sabah'ta yer alan habere göre; Kolombiyalı forvetin Nice karşısında yine kadroda olmayacağı öğrenildi. Barcelona'da iğne tedavisi olan 21 yaşındaki yıldızın İstanbul dönüşü MR'ları temiz çıkmasına rağmen ağrılarının sürdüğü kaydedildi. Oyuncunun milli ara sonrası hazır olacağı gelen haberler arasında. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 maça çıkan yıldız oyuncu 1 kez fileleri havalandırdı.