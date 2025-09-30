CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş Jhon Duran gelişmesi! Nice maçında forma giyecek mi?

Antalyaspor galibiyetiyle morallenen Fenerbahçe'de gözler UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında oynanacak Nice maçına çevrildi. Sarı lacivertlilere zorlu maç öncesi Kolombilyalı golcü oyuncu Jhon Duran'dan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 09:04 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 09:05
Benfica ile oynanan rövanş maçında sakatlanan ve G.Birliği, Trabzon, Alanya, Kasımpaşa, D.Zagreb ve Antalya karşılaşmalarını kaçıran Jhon Duran'ın, perşembe günkü Nice sınavına yetişmesi bekleniyordu.

Sabah'ta yer alan habere göre; Kolombiyalı forvetin Nice karşısında yine kadroda olmayacağı öğrenildi.

Barcelona'da iğne tedavisi olan 21 yaşındaki yıldızın İstanbul dönüşü MR'ları temiz çıkmasına rağmen ağrılarının sürdüğü kaydedildi. Oyuncunun milli ara sonrası hazır olacağı gelen haberler arasında.

