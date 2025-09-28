İlk veda Gönül'e

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim, Samandıra'da değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Devin Özek ile yollarını ayırma kararı alan yönetim, Gökhan Gönül ile de vedalaşmayı düşünüyor. Sarı lacivertliler, yardımcı antrenör Gönül ile yollarını ayırma kararı aldı. Gökhan Gönül, Domenico Tedesco ile anlaşılmasının ardından İtalyan teknik adamın yardımcısı olarak görev yapmaya başlamıştı.