FENERBAHÇE HABERLERİ - Archie Brown: Tutkumuzu saha içinde gösterdik!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Antalyaspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin ardından sarı lacivertlilerde Archie Brown açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Reaksiyon verdik fazlasıyla. Takım olarak şunu netleştirmek gerekiyor; her zamankinden daha fazla birlikte olmak zorundayız. Tutkumuzu saha içinde gösterdik. Böyle bir atmosferde futbol oynamak harika. Başlangıç itibarıyla sahada reaksiyon gösterdik. Oynanacak çok maç var, ligin sonuna çok var. Geliştirmemiz gereken noktaları gerektireceğiz. Çok yüksek bir öz güvenle sezonu devam ettirmek istiyoruz."