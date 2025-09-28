Emre Belözoğlu'dan maç sonu dikkat çeken açıklama! "Adımın Fenerbahçe ile geçmesi..."

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından konuk ekipte teknik direktör Emre Belözoğlu, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Futbol çok dinamik, oyun içinde anları doğru oynamanız gereken, bir o kadar önemlisi her başarılı olmak isteyen insan için olmazsa olmaz cesur olmak. Cesur olacaksınız, korkmayacaksınız. Atmosfer, kulüp büyüklüğü, ne olursa olsun...

İki şey var üzüldüğüm; topa sahip olma kısmında bu kadar 16 yaşındaki bir çocuğun kaptırsa da almak istediği yerde topa sahip kalmada eksik kalmamız çok büyük bir hayal kırıklığı. Fenerbahçe'ye pozisyon bile vermeden kaybettik bugün. Verdiğimiz 1-1.5 pozisyon var. Bireysel, istediğimiz oyun dışındaki oyuncu tercihlerine binaen. Bireysel hatadan 2. golü yedik.

İlk gol penaltı mı, değil mi, çizgide mi, değil mi tartışılır.

Fenerbahçe yeni bir değişim içinde, hocası, yeni başkanı geldi. Kulüp çok büyük bir kulüp. Kendi adıma top sekanslarını 6-7-8'e çıkarabilsek pozisyon üretebilirdik. Devrenin sonunda en net pozisyonu yakalayan bizdik. Oyunun her dakikasını domine etmek çok tekrar ve oyuncu kalitesi isteyen bir şey. Daha iyi olacağız. Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim. 7-8 haftadır buradayım. Bazı oyunculara güvenmeye devam edeceğim ama bazı oyuncular için yeniden gözlem içine gireceğiz. Taraftarlarımızı mutlu etmek isterdik. 3-4 gün sonra maçımız var. Sonra milli araya gireceğiz."

"Adımın Fenerbahçe ile geçmesi kadar doğal bir durum olamaz. Teşekkür etmekten başka bir şey söyleyemem. Ancak ben Antalyaspor'un hocasıyım. Ben bugün Antalyaspor dışında bir şey düşünmüyorum. Hedeflerimiz var."