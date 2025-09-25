CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Hırvat basınından Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı değerlendirmeleri

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olarak kötü bir başlangıç yaptı. Karşılaşmanın ardından Hırvat basını, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 10:20
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının açılış maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Hırvatistan deplasmanından eli boş döndü.

Sarı lacivertliler, ilk yarısını 1-1'lik eşitlik ile kapattığı maçtan 90 dakikanın sonunda 3-1'lik mağlubiyet ile ayrıldı ve Avrupa'da kötü bir başlangıç yaptı.

Mücadelenin ardından Hırvat basınında dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı. İşte atılan başlıklar...

GOL DNEVNIK: FENERBAHÇE'Yİ EZEREK SİNYAL VERDİ!

"Dinamo Zagreb, UEFA Avrupa Ligi'nin açılış maçında Fenerbahçe'yi yendi ve karşılaşma boyunca rakibine üstünlük kurdu. Skor Türkler için daha kötü olabilirdi."

TPORTAL: DINAMO'NUN EN İYİ MAÇLARINDAN BİRİ

(Eski Hırvat futbolcu Fabijan Komljenovic'in Hırvat sitesine açıklamaları)

"Hiç tereddüt etmeden bunun Dinamo Zagreb'in Avrupa'daki en iyi maçlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla galibiyet ve Dinamo'yu Avrupa Ligi'nde birinci sıraya taşıyan üç puan tamamen hak edildi."

SPORTNET: TAMAMEN HAK EDİLMİŞ BİR GALİBİYET

"Avrupa Ligi'nin ilk turunda Dinamo, oldukça saygın bir rakip olan Fenerbahçe'yi konuk etti ve mükemmel bir oyun sergileyerek tamamen hak edilmiş bir galibiyete imza attı."

VECERNJI: DINAMO EZDİ GEÇTİ

"Avrupa Ligi ilk turunda Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek üç önemli puanın sahibi olmanın sevincini yaşadı. Hırvat ve Türk devleri arasındaki üçüncü karşılaşma, Zagreb'in ikinci galibiyetini alması ile sonuçlandı."

NET: ALTIN DEĞERİNDE BİR GALİBİYET

"Dinamo, Fenerbahçe'yi ezdi ve kasayı doldurdu. Zagreb takımı bu zaferle 630 bin Euro kazandı. Bu rakam, grup aşamasına kalmaları sayesinde elde ettikleri 11,8 milyon Euro'ya eklendi."

