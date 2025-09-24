Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu! Fenerbahçe...
2025-26 sezonu UEFA Avrupa Ligi startı veriliyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı lig usulü turnuvada heyecan çok yüksek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda en değerli kulüpler belli oldu. Transfermarkt verilerine göre turnuvanın en değerli 10 takımı arasında Fenerbahçe de yer aldı. İşte o liste... FB spor haberleri
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 15:04Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 15:07
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-26 sezonu lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlıyor. 36 takımın mücadele edeceği Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda en değerli kulüpler belli oldu. İşte turnuvanın en değerli 10 takımı...
10- Lille: 194 milyon euro
9- Real Betis: 206 milyon euro
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.