Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu! Fenerbahçe...

Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu! Fenerbahçe...

2025-26 sezonu UEFA Avrupa Ligi startı veriliyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı lig usulü turnuvada heyecan çok yüksek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda en değerli kulüpler belli oldu. Transfermarkt verilerine göre turnuvanın en değerli 10 takımı arasında Fenerbahçe de yer aldı. İşte o liste... FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 15:04 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 15:07
Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu! Fenerbahçe...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-26 sezonu lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlıyor. 36 takımın mücadele edeceği Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda en değerli kulüpler belli oldu. İşte turnuvanın en değerli 10 takımı...

Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu! Fenerbahçe...

10- Lille: 194 milyon euro

Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu! Fenerbahçe...

9- Real Betis: 206 milyon euro

Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu! Fenerbahçe...

8- Feyenoord: 210 milyon euro

Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu! Fenerbahçe...

7- Bologna: 265 milyon euro

Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu! Fenerbahçe...

6- Fenerbahçe: 298 milyon euro

Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu! Fenerbahçe...

5- Stuttgart: 312 milyon euro

Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu! Fenerbahçe...

4- Porto: 365 milyon euro

Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu! Fenerbahçe...

3- Roma: 389 milyon euro

