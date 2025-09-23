Fenerbahçe'den Como'ya transfer olan Diego Carlos şov yaptı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'nin sezon başında Serie A ekiplerinden Como'ya kiraladığı Brezilyalı stoper Diego Carlos, yeni takımındaki ilk maçına çıktı ve performansıyla alkış topladı.

İtalyan temsilcisi, ligin güçlü ekiplerinden Fiorentina ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, mücadeleyi 2-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Diego Carlos ise maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı.

SAHANIN EN İYİLERİNDENDİ

Tecrübeli savunmacı, sadece görevini yerine getirmekle kalmadı, aynı zamanda istatistikleriyle de maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. 7.3 maç reytingiyle sahanın en iyi futbolcuları arasında yer aldı.

İşte Diego Carlos'un öne çıkan istatistikleri:

Topla buluşma: 41

Pas: 24/29

Uzun pas: 3/5

İkili mücadele: 4/5

Hava topu: 1/1

Uzaklaştırma: 6

Pas arası: 1

Top kapma: 1