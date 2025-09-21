CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Kasımpaşa-Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı 11'ler belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Hafta içi oynanan erteleme maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan ve Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, İstanbul ekibine karşı hata yapmak istemiyor. Domenico Tedesco yönetiminde 3 puan için mücadele edecek Kanarya'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı ise merak ediliyor. Zorlu mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 19:00 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 19:03
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında heyecan İstanbul'da yaşanacak. Ligde zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Hafta içi oynanan erteleme maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, puan kaybını telafi ederek yeniden şampiyonluk yarışında avantaj yakalamak istiyor. Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunan Kanarya, Domenico Tedesco yönetiminde sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı 21 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Adem, Frimpong, Baldursson, Cafu, Hajradinovic, Ali, Ben Ouanes, Gueye

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, İsmail, Fred, İrfan Can, Asensio, Kerem, Talisca

FENERBAHÇE'DE TEK HEDEF GALİBİYET

Domenico Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alıyor. Kasımpaşa ile oynanacak ligin 6. haftasında hata yapmadan puan farkını kapatmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü ile galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Etkili bir oyun ortaya koymak isteyen Kanarya'da yeni transferlerin nasıl performans göstereceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

FENERBAHÇE'NİN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

KASIMPAŞA'NIN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

İKİ TAKIM ARASINDA 45. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 44 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 36 kez sahadan galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 4 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 111 gol gönderirken, Kasımpaşa da 39 kez gol sevinci yaşadı. İki takım geçtiğimi sezon 2'si Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kez karşılaştı ve Fenerbahçe bu müsabakalardan galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE'DEN KASIMPAŞA'YA ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa'ya karşı rekabette büyük bir üstünlüğü bulunurken, son yıllarda resmi maçlarda galibiyet serisi elde etti. Sarı-lacivertliler, 10'u lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 12 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi son olarak 21 Haziran 2020'de sahasında 2-0 mağlup etti.

FARKLI SKORLAR

İki takım arasında rekabette en farklı skor 2022-2023 sezonunda 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 ile 2022-2023 sezonlarında 5-1'lik galibiyete imza attı. 2010-2011 sezonunda 6-2'lik skorla Fenerbahçe'nin kazandığı mücadele de en gollü maçlardan biri oldu.

SARI-LACİVERTLİLER KASIMPAŞA'DA GOL YEMİYOR

Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'da oynadığı müsabakalarda başarılı savunması dikkat çekiyor. Kanarya, 1'i Türkiye Kupası, 5'i ligde olmak üzere son rakibinin sahasında 6 maçın 5'inde kalesini gole kapattı. Bu süreçte oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe, 18 kez gol sevinci yaşarken, ev sahibi 1 gol atabildi.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi Batuhan Kolak olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı VAR hakemi Volkan Bayarslan oldu. AVAR'da ise Anıl Usta görev yapacak.

