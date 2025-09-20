CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı, Trendyol Süper Lig’in en kritik mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. Futbolseverler, Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 15:42 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 15:43
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren Kasımpaşa Fenerbahçe maçı, büyük heyecana sahne olacak. Futbolseverler, Kasımpaşa Fenerbahçe maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Kasımpaşa Fenerbahçe maçını takip etmek için tıklayınız.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 20:00'de başlayacak.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'İ:

Ederson, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Semedo, İsmail, Fred, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Nene, En-Nesyri

