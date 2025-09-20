Kasımpaşa Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren Kasımpaşa Fenerbahçe maçı, büyük heyecana sahne olacak. Futbolseverler, Kasımpaşa Fenerbahçe maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Kasımpaşa Fenerbahçe maçını takip etmek için tıklayınız.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 20:00'de başlayacak.

📸 Kasımpaşa maçı hazırlıklarımıza başladık. pic.twitter.com/1w3i7EgzzU — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 19, 2025

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

📸 Kasımpaşa maçı hazırlıklarımıza başladık. pic.twitter.com/1w3i7EgzzU — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 19, 2025

FENERBAHÇE'NİN KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'İ:

Ederson, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Semedo, İsmail, Fred, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Nene, En-Nesyri