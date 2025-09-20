Kalıcı başarılar vaat ediyorum

FB TV'ye konuşan başkan Ali Koç, camiaya şu sözlerle seslendi: "Bu Fenerbahçemiz'in geleceğine sahip çıkma meselesidir. Ben size günü kurtarma vaadini hiçbir zaman vermedim, vermem de... Ben size yarınları kazanmayı vaad ettim. Şimdi de kalıcı başarılar, şampiyonluklar vaad ediyorum. Onarım dönemini bitirdik. Daha da güçlendirdiğimiz yönetim kurulu kadromuzla, futbolda da şampiyonlukla taçlanacak atılım dönemine geçiyoruz."