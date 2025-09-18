Spor yazarları Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 08:31
EMRE BOL - ÇÜRÜK DİŞ

Fenerbahçe'nin en büyük sorunu hız. Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç bu soruna dikkat çekmiş ve "Hızlı oyuncular aldık" açıklamasını yapmıştı. Oysa oyuncuların hızlı olması oyunun hızlı olacağı anlamına gelmiyor. Topu ayağına alan neredeyse her futbolcu o kadar uzun süre ayağında tutuyor ki... Bu durum rakibin kolayca yerleşmesine ve Fenerbahçe'nin kolay savunulabilir olmasına yol açıyor. Alanyaspor gerçekten iyi takım olmuş. Özellikle bizim büyüklerin gözünden kaçan Maestro ve Uche Ogundu takım kalitesini yukarıya çekmiş.

Alanya'nın ilk golünde kaleci İrfan Can'ın büyük hatası vardı. Çıkmak yerine kalede kalmayı seçmesi büyük yanlıştı. İşte Ederson tam da bu yüzden transfer edildi. Talisca geldiğinden bu yana hep kuvvetsiz. Şut atacağı yerde pas veriyor, pas atacağı yerde şut atıyor. Artık penaltıları atamıyor. Güçsüzlükten her ikili mücadelede yerde kalıyor. Makouta ve Maestro Fred-İsmail ikilisine karşı orta sahada üstünlük kurunca Fenerbahçe pozisyon bulmakta çok zorlandı. Skriniar gerçekten büyük marka. Tek başına Alanyaspor'un hızlı hücumcularıyla mücadele etti. Onun kritik hamleleri olmasaydı bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik.

Tedesco'nun yapması gereken takımın oyun hızını arttırmak. İkinci yarı takımın çürük dişi Talisca çıkınca Fenerbahçe ardı ardına golleri buldu. Son dakikada İrfancan'ın yediği golü inadına istesen yiyemezsin. Arkadaşları attı, İrfan Can yedi, maç berabere bitti. Bundan sonra yeni transferler kullanılacak. Artık daha fazla hata yapmadan, puan farkını açmadan devam edilmeli.

GÜRCAN BİLGİÇ - BİRİNİ ÇALMALISIN

Fenerbahçe'yi öne geçiren goller öncesinde olanlara bakalım. Penaltı kaçtı, En Nesryi'nin bir şutu direkten döndü, bir tanesini Ertuğrul'un omzunda döndü, İrfan Can Kahveci'nin vuruşu çizgiden çıktı. Kalelerine ilk gelen topun gol olduğu bir maçta, yukarda saydıklarımız da yaşanınca, gelin kendinizi bir Fenerbahçe taraftarının yerine koyun. Kabusun ötesinde, yaşanmışlıkların getirdiği "yine mi?" duygusu. Hamleler de geldi. Bir şeylerin değişmesi gerekiyordu ki, ıslıklarla çıkan Szymanski'nin yerine giren Levent Mercan'ın ortasına Semedo'nun vuruşuyla geldi beraberlik golü.

İkincisinde Talisca'nın yerine rol alan Cenk Tosun'un pası vardı. Kadıköy geri dönüşün sevincini yaşarken, "yaparız" fikrini de tekrar kazandı. Alanyaspor'un dirençli savunması, önde baskısı, geçiş oyunundaki yetenekli oyuncularıyla kurduğu plan 60'a kadar kusursuzdu. Fenerbahçe orta sahası yok gibiydi. İlk 45'te ne oyunu kurabildiler, ne defansif olarak organize oldular. Alanya takımı pasa izin verdi ama kalabalık kalarak da sürekli hatanın peşine düştü. Böyle bir atmosferde oynanabilecek en iyi formüle sahiplerdi.

Uzatma dakikaları çok tartışılacak. Topu rakibe bırakıp, skoru koruma duygusuyla gelen açık davet, defansif sakarlıkla sonuçlandı yine. İrfan Can Eğribayat tutacağı topu içeri attı. Kalan iki dakika, iki korner ve bitiş düdüğü öncesinde iki penaltılık pozisyon. Birini geçseniz, ötekini çalmanız lazım. Tartışılan Cihan Aydın "oyna" dedi, VAR hakemi değerlendirmedi. Üç gün önce de çizgiyi geçen topta devreye girmediler. Kongre kaosunun rüzgarını birileri fırtınaya çevirmeye çalışıyor. Yine bir orta oyununun ortasındayız.

MUSTAFA ÇULCU - YAZIKLAR OLSUN

Fenerbahçe istekli başladı. Ama beklenen baskıyı kuramadı ve pozisyon üretemedi. Alanya kalabalık savunma ile merkezi iyi kapattı, uzun toplarla çıktı. İkinci yarıda Fenerbahçe baskı ve tempoyu arttırdı. Yapılan hamleler etkili ve doğru olunca goller geldi. Uzatma dakikalarında kaleci İrfan Can'ın hatası maçı beraberliğe taşıdı. Cihan Aydın maça balans faullerle başladı. Olana vermedi, olmayana verdi. Belli ki yazılan çizilenlerden etkilenmiş, kafası karışık.

Brown rakibi İbrahim'i iterek düşürüyor, sonra sağ ayak ile basacağı çok geniş alan olmasına rağmen yerde yatan İbrahim'in sol baldırına basıyor. Brown kırmızı kart görmeli. Hakem faul bile vermiyor, VAR da oralı olmuyor! En-Nesyri ceza alanı içinde topu oynarken Ümit sol kalça ile rakibini düşürdü; bu pozisyon penaltı. Hakem vermiyor, sonra el kulağa VAR-ŞOV penaltı yok diyor. Yersen... Buna da ülkemizde hakemlik deniyor. Bu pozisyona VAR karışmaz Cihan Aydın hakem sensin, penaltıyı vereceksin. İlk yarı sonunda ceza alanı içinde Fred topla ilerlerken Makouta kolla itiyor ve çelmeliyor. Penaltı.

Cihan Aydın yine oralı olmuyor. 54'te ceza alanı içinde Enes'in sol kolu açık, genişlemiş bariyer yapıyor, topu engelliyor pozisyona hakem önü açık, çok net görüyor ama veremiyor! Klasik hakemliğimiz VAR'a yaslanıyor. VAR'dan penaltı geliyor. Cihan Aydın'a sormalıyız, bu nasıl hakemlik? Fenerbahçe'nin 2. golünde EnNesyri'yi Alanya'lı itiyor, o da diğer Alanyalı futbolcuya çarpıyor. En-Nesyri de gol yapıyor. Gol temiz. Maçın son pozisyonunda Güven'in sağ kolu doğal konumda değil, genişleyen ve topla oynayan kol açık net bariz bir penaltı. Hakem o kalabalıkta göremedi ama VAR hakemi Onur Özütoprak FIFA hakemisin sen ne iş yaparsın? Evrensel hakemliğin de, VAR protokolünün de içine ettiniz. Yazıklar olsun.

