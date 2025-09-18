FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Eğribayat özür diledi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat, Corendon Alanyaspor maçında yediği hatalı gol nedeniyle taraftarlardan özür diledi.

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 23:14 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 23:24
Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında sahasında Corendon Alanyaspor ile uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, 90+3. dakikada yediği hatalı gol nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

27 yaşındaki kaleci, yediği hatalı gol nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlardan özür diledi. İrfan Can'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe camiasına;

Her zaman en iyisini vermek isterken, dün büyük Fenerbahçe camiasını üzdüm. Fenerbahçe armasını taşımanın sorumluluğunun farkındayım. Dün yaşadığım hatadan dolayı camiamızdan, takım arkadaşlarımdan ve büyük Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum.

Futbolda maalesef böyle anlar olabiliyor. Kaleci olduğunuz zaman böyle hatalar direkt sonuca etki edebiliyor. Bana yakışmayan bir hata yaptım ve takımımızın puan kaybetmesine sebebiyet verdiğim için çok üzgünüm.

Fenerbahçe'de bulunduğum süre boyunca her zaman sahada mücadele eden, oynamadığı zaman kulübede destek veren bir sporcu oldum. Bu, böyle devam edecek. Bu forma için her zaman en iyisini vermek adına çalışmaya devam edeceğim. Biz bir aileyiz. Birlikte daha güçlü olacağız.

