Haberler Fenerbahçe Benfica'da Jose Mourinho dönemi resmen başladı!

Benfica'da Jose Mourinho dönemi resmen başladı!

Fenerbahçe'den ayrılığının ardından yeni adresinin hangi takım olacağı merak haline gelen Jose Mourinho Benfica'nın yeni teknik direktörü oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 13:11 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 18:11
Benfica'da Jose Mourinho dönemi resmen başladı!

Portekiz ekibi Benfica, takımın başına teknik direktör Jose Mourinho'nun getirildiğini açıkladı.

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ'a mağlup oldukların maçın ardından Teknik Direktör Bruno Lage ile yollarını ayırmıştı. Portekiz ekibi, kısa bir süre önce Fenerbahçe'den gönderilen Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Mourinho, Fenerbahçe'nin başındayken UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica'yla ilk maçta golsüz berabere kalmış, Portekiz'de oynanan rövanşta ise 1-0 mağlup olmuştu.

Portekiz ekibinin yeni teknik direktörü Jose Morinho, lüks model arabasıyla kulüp tesislerine giriş yaptı.

