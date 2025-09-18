Benfica'da Jose Mourinho dönemi resmen başladı!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Portekiz ekibi Benfica, takımın başına teknik direktör Jose Mourinho'nun getirildiğini açıkladı.

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ'a mağlup oldukların maçın ardından Teknik Direktör Bruno Lage ile yollarını ayırmıştı. Portekiz ekibi, kısa bir süre önce Fenerbahçe'den gönderilen Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Mourinho, Fenerbahçe'nin başındayken UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica'yla ilk maçta golsüz berabere kalmış, Portekiz'de oynanan rövanşta ise 1-0 mağlup olmuştu.

Portekiz ekibinin yeni teknik direktörü Jose Morinho, lüks model arabasıyla kulüp tesislerine giriş yaptı.

José Mourinho has arrived at Benfica to begin his role as the club's new manager 🇵🇹 pic.twitter.com/0n4bayLOdM — Sky Sports (@SkySports) September 18, 2025