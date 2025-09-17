Fenerbahçe-Alanyaspor maçı izle | Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 1. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u Kadıköy'de konuk edecek. Ligde son olarak Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Akdeniz temsilcisi karşısında da 3 puan alarak çıkışını sürdürmek istiyor. Ligin ilk haftasından sonra transfer edilen futbolcular yer alamazken, Domenico Tedesco'nun ilk 11 tercihi merak ediliyor. Futbolseverler ise "Fenerbahçe-Alanyaspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında oynanacak Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor karşılaşması 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Alanyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Oğuz, En-Nesyri

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Yusuf, İbrahim, Efecan, Hwang

KANARYA'DE TEK HEDEF GALİBİYET

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden dolayı ertelenen ve 17 Eylül Çarşamba günü oynanacak Alanyaspor maçında hata yapmak istemiyor. Domenico Tedesco yönetiminde ilk karşılaşmasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Kanarya, Alanyaspor mücadelesinde de galibiyet alarak ligde namağlup bir şekilde ilerlemeyi hedefliyor.

EN-NESYRI ATMAYA DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertli formayla 2025-2026 sezonuna etkili bir giriş yapan En-Nesyri, takımının ligdeki son 3 golü kaydeden isim oldu. Gençlerbirliği karşılaşmasında 2 gole imza atan Nesyri, Trabzonspor filelerini de 1 kez havalandırdı. Faslı futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.

FENERBAHÇE KADROSUNDA 4 EKSİK

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı- lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir, bugün kadroda yer almayacak.

YENİ TRANSFERLER STATÜYE TAKILDILAR

Trendyol Süper Lig'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarından sonra transfer edilen ve statüye takılan Fenerbahçe'nin yeni transferleri, Alanyaspor karşısında sahada olamayacak. İlk hafta transferi gerçekleşmemiş isimlerden Ederson, Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, müsabakada görev yapamayacak.

SEMEDO GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Nelson Semedo, Alanyaspor maçıyla formasına kavuşacak. Sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakan tecrübeli oyuncunun Akdeniz ekibine karşı forma giymesi bekleniyor.

FENERBAHÇE İLE ALANYASPOR ARASINDA 19. RANDEVU

Fenerbahçe ile Alanyaspor 19'uncu kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 18 lig mücadelesinde Kanarya 11 kez sahadan galip ayrılırken, 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 39 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 17 gol gördü. İstanbul'da oynanan 9 maçın ise 5'ini Fenerbahçe, 1'ini Akdeniz ekibi kazandı. 3 maç berabere bitti.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçı hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Olcar üstlenecek.