Haberler Fenerbahçe Edson Alvarez'den Mourinho açıklaması!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin West Ham'dan kadrosuna kattığı Edson Alvarez'den çarpıcı Jose Mourinho sözleri geldi. İşte Meksikalı oyuncunun açıklamaları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 10:47
West Ham'dan Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olan Edson Alvarez, Meksika basınına konuştu. Japonya'ya karşı oynanan hazırlık maçında sakatlanan 27 yaşındaki oyuncu, "Zor ama öğretici haftalar geçirdim. Cumartesi günü başıma gelen bu şeyle birlikte, artık bunun da sürecin bir parçası olduğunu kabul ediyorum. Şu an test sonuçlarını bekliyoruz, umarım en hafif şekilde atlatırım." dedi.

İngiltere Premier Lig'den ayrılma süreciyle alakalı konuşan orta saha oyuncusu, "Bence içinde bulunduğumuz toplum, sadece bir şeyler başardığında değerli olduğunu düşündürüyor. Elbette Premier Lig'den ayrılmak çok zor bir karardı. Ama sonuçta bu kararı kendim için verdim, çünkü bu benim kariyerim, benim hikâyem." ifadelerini kullandı.

Alvarez'in Fenerbahçe'ye transfer sürecinde Jose Mourinho'nun katkısının çok büyük olduğu ve oyuncunun sarı-lacivertli formayı giymek isteme sebeplerinden bir tanesinin, Portekizli teknik adamla çalışmak olduğu belirtilmişti. Gelişinden kısa bir sürenin ardından Mourinho ile yolların ayrılması hakkında konuşan Alvarez,

"Bu bir sır değil, çünkü her yerde konuşuldu: Kararımın büyük bir kısmı Mourinho'ydu. Fenerbahçe'ye gitmeden önce onunla çok fazla temasım oldu, o benim için kilit bir figürdü."

"Ama kafamda tüm olasılıkları değerlendirmiştim. Risklerin farkındaydım. Sportif direktörle de birçok görüşme yaptım. Haberi aldığımda hoşuma gitmedi elbette, ama gidip köşeye çekilip ağlayacak da değilim. Artık oradayım ve bence insanlar da gördü; çok rekabetçi bir takımımız var. Elbette oraya teknik direktör için geldim ama kulüp yönetimi de beni gerçekten istiyordu."

İŞTE O HABER

İşte G.Saray'da Martinez transferinin perde arkası!
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
