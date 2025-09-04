CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
FENERBAHÇE HABERİ: Nereden nereye! Emre Mor ve transfer...

FENERBAHÇE HABERİ: Nereden nereye! Emre Mor ve transfer...

Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak edilirken yeni sezonda da Fenerbahçe'nin planları arasında yer almayan Emre Mor hakkında dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 15:50
FENERBAHÇE HABERİ: Nereden nereye! Emre Mor ve transfer...

Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Nereden nereye! Emre Mor ve transfer...

Sarı-lacivertliler son olarak Diego Carlos'u Como'ya, Sofyan Amrabat'ı Real Betis'e ve Dominik Livakovic'i Girona'ya kiraladığını açıklamıştı. Fenerbahçe'de ismi ayrılık iddialarıyla gündeme gelen bir başka isim olan Emre Mor hakkında da dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Nereden nereye! Emre Mor ve transfer...

2023/24 sezonunun ikinci yarısını ve 2024/25 sezonunun tamamını Fenerbahçe'den kiralık olarak Fatih Karagümrük ve ikas Eyüpspor'da geçiren Emre Mor'un, sarı-lacivertli formayı resmi bir maçta giydiği son tarih ise 28 Ocak 2024 tarihinde Ankaragücü'ne karşı oynanan Trendyol Süper Lig karşılaşmasıydı.

FENERBAHÇE HABERİ: Nereden nereye! Emre Mor ve transfer...

Öte yandan Emre Mor, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Aziz Fall, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder ile birlikte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazılmayan isimler arasında yer aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Nereden nereye! Emre Mor ve transfer...

NEREDEN NEREYE?

Bir zamanlar, Avrupa devlerinin yanı sıra Türk devlerinin de gözdesi olan Emre Mor, şimdilerde takımı Fenerbahçe'de kadroda kendine yer bulamazken, herhangi bir teklif de alamadı. Emre'nin sözleşmesi 2026'ya kadar devam edecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Nereden nereye! Emre Mor ve transfer...

EMRE MOR KİMDİR?

1997 doğumlu Emre Mor, futbola Danimarka'nın Lyngby altyapısında başladı. Hızı, dripling yeteneği ve potansiyeliyle genç yaşta dikkat çeken Mor, Nordsjaelland formasıyla profesyonel kariyerine adım attı. 2016'da Borussia Dortmund'a transfer olarak Avrupa'nın radarına giren oyuncu, ardından Celta Vigo, Galatasaray, Olympiakos ve Fatih Karagümrük gibi takımlarda forma giydi.

FENERBAHÇE HABERİ: Nereden nereye! Emre Mor ve transfer...

2022 yazında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Mor, sarı-lacivertli formayla beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı. 2024-2025 sezonunda kiralık olarak Eyüpspor'da geçirdiği dönemde 22 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri döndü.

