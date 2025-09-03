CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe İsmail'e 20 milyon Euro teklif

İsmail'e 20 milyon Euro teklif

Transferin hareketli kulübü Fenerbahçe, milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için önemli bir teklif aldı. Sarı-lacivertlilere 20 milyon euro'nun üzerinde bir teklif geldiği öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 06:51
İsmail'e 20 milyon Euro teklif

Transferin hareketli kulübü Fenerbahçe, milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için önemli bir teklif aldı. Sarı-lacivertlilere 20 milyon euro'nun üzerinde bir teklif geldiği öğrenildi.

Gelen teklif doğrudan kulübe iletilirken, oyuncuya ve menajerine resmi bir bilgilendirme yapılmadığı bildirildi.

Sofyan Amrabat'ın İspanya La Liga ekibi Real Betis'e kiralanmasının ardından Sarı Kanarya, bu bölgede alternatifsiz kalması nedeniyle bu cazip teklifi bekletme kararı aldı. 26 yaşındaki Yüksek'in Fenerbahçe'yle sözleşmesi 2028'de sona eriyor. Milli yıldız, bu sezon 4 maçta boy gösterdi.

