İsmail'e 20 milyon Euro teklif

Transferin hareketli kulübü Fenerbahçe, milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için önemli bir teklif aldı. Sarı-lacivertlilere 20 milyon euro'nun üzerinde bir teklif geldiği öğrenildi.

Gelen teklif doğrudan kulübe iletilirken, oyuncuya ve menajerine resmi bir bilgilendirme yapılmadığı bildirildi.

Sofyan Amrabat'ın İspanya La Liga ekibi Real Betis'e kiralanmasının ardından Sarı Kanarya, bu bölgede alternatifsiz kalması nedeniyle bu cazip teklifi bekletme kararı aldı. 26 yaşındaki Yüksek'in Fenerbahçe'yle sözleşmesi 2028'de sona eriyor. Milli yıldız, bu sezon 4 maçta boy gösterdi.