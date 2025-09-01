FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Serie A ekibinden Sebastian Szymanski hamlesi! İtalyan gazeteci duyurdu

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Ofansif orta saha bölgesine takviye arayışlarını sürdüren Serie A temsilcisi Atalanta'nın, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Sebastian Szymanski'yi transfer listesine aldığı öğrenildi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 15:45
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek puanını 7'ye yükselten Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor.

Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bir yandan da mevcut oyuncularına gelen teklifler ile karşı karşıya kalıyor.

Bu isimlerden biri de Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski oldu.

İtalyan basınından Calciomercato muhabiri Maurizio Russo'nun haberine göre Serie A temsilcisi Atalanta, ofansif orta saha takviyesi için Szymanski'yi gündemine aldı.

Atalanta'nın yıldız futbolcu için kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 53 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 7 gol ve 9 asistlik performansıyla takımına önemli katkı sağlamıştı.

