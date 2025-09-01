FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Serie A ekibinden Sebastian Szymanski hamlesi! İtalyan gazeteci duyurdu

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bir yandan da mevcut oyuncularına gelen teklifler ile karşı karşıya kalıyor.