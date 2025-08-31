Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini resmen açıkladı!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Benfica ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"Transfer Bilgilendirme

Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

İfadeleri yer aldı.