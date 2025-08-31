Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini resmen açıkladı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için prensip anlaşmasına varıldığını, milli futbolcunun transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a davet edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 17:52 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 18:04
Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Benfica ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"Transfer Bilgilendirme

Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

İfadeleri yer aldı.

