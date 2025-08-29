FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho'nun Fenerbahçe'de arkasında bıraktığı isimler...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi resmen sonra erdi. Geçmişte büyük başarıları olan teknik adamın Fenerbahçe'ye referans olması yıldız isimleri getirdi. Peki bu isimler şimdi ne yapacak? İşte o isimler...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 13:36Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 13:37
Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi resmen sonra erdi. Geçmişte büyük başarıları olan teknik adamın Fenerbahçe'ye referans olması yıldız isimleri getirdi. Peki bu isimler şimdi ne yapacak? İşte o isimler...
Archie Brown
23 yaşındaki İngiliz futbolcu transferinden sonra Mourinho'ya olan güvenini ve hayranlığını şöyle dile getirmişti.
"Jose Mourinho, bu kulübe gelmemdeki en önemli etkenlerden biriydi. Bana, kendi tecrübelerinden çok şey katabilecek biriyle çalışacak olmak benim için büyük bir fırsat. Kısaca ondan alabileceğim kadar fazla bilgiyi almaya ve onun yönetiminde kariyerimin en iyi döneminde olmaya çalışacağım. Bu yüzden bu durum benim için büyük bir onur."
Edson Alvarez
Jose Mourinho'nun kendisini araması üzerine Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul eden Edson Alvarez "Mourinho tarafından istenme" yi maaş ve lig sıralamasının önüne koyup anlaşmaya vardı.
En Nesyri de Mourinho'nun birebir konuşup Fenerbahçe'ye çağırdığı yıldızlar kervanından olduğunu şu sözlerle ifade etti.
"Mourinho çok büyük bir teknik direktör. Kendisiyle ilgili beni şaşırtan bir şey olmadı. Onunla çalışmak çok hoşuma gidiyor. Bana Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ve şehrin güzelliğini anlatıp mutlaka gelmem gerektiğini söylemişti."
Nelson Semedo
Fenerbahçe'nin Wolwes'den transfer ettiği başarılı orta saha Nelson Semedo'da transferindeki Mourinho etkisini şu sözlerle dile getirdi.
"Benfica beni transfer etmek istedi.Ben Fenerbahçe'yi seçtim. Jose Mourinho'nun burada olması kararımın önemli bir sebebi.Burada mutluyum."
Jhon Duran
21 yaşındaki genç yıldızı da bizzat Mourinho arayıp konuşmuş ve ikna etmişti. Sonrasında Mourinho hayranlığını şu şekilde dile getirmişti.
"21 yaşındayım ama kariyerimde çalıştığım en iyi teknik adam Jose Mourinho."
Dorgeles Nene transferi sonrasında kendini şu cümlelerle ifade etti.
"Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'ya teşekkür etmek istiyorum. Onunla çalışacak olmak benim için gurur verici. Onun tarafından istenmek, onunla aynı hedefler için çalışacak olmak çok büyük bir his. Çok büyük bir teknik direktör. Daha küçük olduğum yaşlarda, televizyondan onu izlerdim. Başarılarını görürdüm. Onun için oynayacak olmak benim için çok büyük bir gurur. Her şeyimi vereceğimi bir kez daha söylemek istiyorum. Onunla çalışmak benim için çok büyük bir gurur. Onunla gelişeceğimi düşünüyorum. Özel şeyler başarabiliriz."
Milan Skriniar
Skriniar'ın transferindeki etkisini ise Mourinho kendisi aradığını birinci ağızdan basın toplantısında dile getirmişti.