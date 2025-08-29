FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho'nun Fenerbahçe'de arkasında bıraktığı isimler...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Nelson Semedo Fenerbahçe'nin Wolwes'den transfer ettiği başarılı orta saha Nelson Semedo'da transferindeki Mourinho etkisini şu sözlerle dile getirdi. "Benfica beni transfer etmek istedi.Ben Fenerbahçe'yi seçtim. Jose Mourinho'nun burada olması kararımın önemli bir sebebi.Burada mutluyum."