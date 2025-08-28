Spor yazarları Benfica-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Orta sahanın en kötü performanslarından birini izlediğimizi söylemek lazım. Özellikle Szymanski rakiple neredeyse her mücadelesini kaybetti. Orta alan bu kadar zayıf olunca Benfica özellikle ilk yarıda ceza sahamızın içinde oynadı. Çünkü hiç direnç gösteremedik. En- Nesyri bildiğiniz kanat forvet oynadı. Top geldiğinde içeri orta yapıyor. Ee kafayı kim vuracak? Kaleye şut atamadan geçen koca bir 90 dakika! Hele SemedoÇağlar değişikliğine ne demeli? O bölgede hücum zenginliği getirecek Oğuz, İrfan Can varken bir savunmacıyı oyuna almak ne kadar mantıklı?