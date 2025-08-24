Çok iyi oynadık

Süper Lig'deki ilk galibiyetini alan F.Bahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun yüzü gülüyor. Oyuncularının sergilediği performanstan memnun olduğunu ifade eden Portekizli çalıştırıcı, sahada her şeyi iyi yaptıklarını ifade ederek, "Rakibimize pozisyon da vermedik. Kalemize gelen tek şut gol oldu. Hücumda da üretkendik ve daha farklı da olabilirdi. Oyuncularımı kutlamak istiyorum. Şimdi Benfica maçına odaklanacağız. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Avrupa maçlarının havası farklı oluyor ama biz ilk maçta neler yapabileceğimizi gösterdik" dedi.