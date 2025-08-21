Kerem çıkmazı!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Herkesin merakla beklediği Kerem Aktürkoğlu transferinde sürpriz gelişmeler yaşandı. Portekiz'in önde gelen gazeteleri Record ve O Jogo, Fenerbahçe ile Benfica arasındaki görüşmelerin durduğunu iddia etti. Record'un özel haberinde; Benfica Başkanı Manuel Rui Costa'nın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmekten vazgeçtiği ve Kerem'i takımda tutmaya karar verdiği öne sürüldü.

BRUNO LAGE TAKIMDA İSTİYOR

O Jogo ise Kerem Aktürkoğlu için yapılan görüşmelerde banka teminatı konusunda sıkıntı çıktığını iddia etti. Fenerbahçe'nin Benfica yönetiminin talep ettiği banka teminatlarını sunamaması nedeniyle görüşmelerin durduğu savunuldu. Benfica'nın hocası Bruno Lage'nin de Kerem'i takımda tutmak istediği, dün akşamki Fenerbahçe maçında da özellikle ilk 11'de oynattığı dile getirildi.

İLK 11'DE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Benfica'dan transfer etmek istediği Kerem Aktürkoğlu, dünkü karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, 3. Ön Eleme Turu'ndaki Nice eşleşmesinde 6 dakika süre verdiği Kerem'i Fenerbahçe'ye karşı play-off ilk maçında ilk 11'de görevlendirdi. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başladı.