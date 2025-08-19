CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Ali Şen, tedavisinin ardından taburcu edildi

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Ali Şen, tedavisinin ardından taburcu edildi

Bodrum'da evinde rahatsızlanan Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından 86 yaşındaki Ali Şen, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 18:22
Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Ali Şen, tedavisinin ardından taburcu edildi

Yalıkavak Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve 13 Ağustos Çarşamba günü evinde rahatsızlanması sonucu Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne kaldırılan Şen'in 6 günlük tedavisinin ardından bugün taburcu edilmesine karar verildi.

Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Şen'in tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi.

Ali Şen, 13 Ağustos'ta enfeksiyondan kaynaklı ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılmıştı.

Şen'in oğlu Metin Şen, dün babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbiren yoğun bakımda tutulduğunu açıklamıştı.

