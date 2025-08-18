CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Livakovic'e sürpriz talip!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Livakovic'e sürpriz talip!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen Dominik Livakovic'e sürpriz talip çıktı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 10:18
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Livakovic'e sürpriz talip!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken kadrodan gönderilecek isimler de teknik direktör Jose Mourinho'nun verdiği rapor doğrultusunda belirleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Livakovic'e sürpriz talip!

Formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran ve Mourinho'nun kadroda düşünmediği Dominik Livakovic için sürpriz bir talip çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Livakovic'e sürpriz talip!

Geçtiğimiz günlerde; Sevilla, Milan ve Monaco'ya önerilen ancak üç kulübün de istemediği 30 yaşındaki eldiven için Dinamo Kiev devreye girdi.

Ukrayna ekibinin bu hafta Fenerbahçe'ye resmi teklif yapması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin Hırvat kaleci için beklediğini bonservis bedeli ise 10 milyon Euro.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Livakovic'e sürpriz talip!

2023 yazında Dinamo Zagreb'ten 6.6 milyon Euro'ya transfer edilen Livakovic, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 32 maçta forma giydi. Hırvat oyuncunun piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösteriliyor.

