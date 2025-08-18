TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Livakovic'e sürpriz talip!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken kadrodan gönderilecek isimler de teknik direktör Jose Mourinho'nun verdiği rapor doğrultusunda belirleniyor. Formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran ve Mourinho'nun kadroda düşünmediği Dominik Livakovic için sürpriz bir talip çıktı. Geçtiğimiz günlerde; Sevilla, Milan ve Monaco'ya önerilen ancak üç kulübün de istemediği 30 yaşındaki eldiven için Dinamo Kiev devreye girdi. Ukrayna ekibinin bu hafta Fenerbahçe'ye resmi teklif yapması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin Hırvat kaleci için beklediğini bonservis bedeli ise 10 milyon Euro. 2023 yazında Dinamo Zagreb'ten 6.6 milyon Euro'ya transfer edilen Livakovic, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 32 maçta forma giydi. Hırvat oyuncunun piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösteriliyor.