TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Livakovic'e sürpriz talip!

Formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran ve Mourinho'nun kadroda düşünmediği Dominik Livakovic için sürpriz bir talip çıktı.

Geçtiğimiz günlerde; Sevilla, Milan ve Monaco'ya önerilen ancak üç kulübün de istemediği 30 yaşındaki eldiven için Dinamo Kiev devreye girdi. Ukrayna ekibinin bu hafta Fenerbahçe'ye resmi teklif yapması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin Hırvat kaleci için beklediğini bonservis bedeli ise 10 milyon Euro.