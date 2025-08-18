Sorumluluk bizde

Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci, açıklamalar yaptı. Ketenci, "Transfer ve sezona hazırlık süreciyle ilgili tüm sorumluluk bize ait. Takımımızın ihtiyaç duyduğu takviyeleri yaparak daha mücadeleci bir takım kimliğini sahaya yansıtacağımızın sözünü veriyoruz. Büyük hedefler için mücadele eden bir Fenerbahçe izleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci, açıklamalar yaptı. Ketenci, "Transfer ve sezona hazırlık süreciyle ilgili tüm sorumluluk bize ait. Takımımızın ihtiyaç duyduğu takviyeleri yaparak daha mücadeleci bir takım kimliğini sahaya yansıtacağımızın sözünü veriyoruz. Büyük hedefler için mücadele eden bir Fenerbahçe izleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.