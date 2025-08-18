CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Benfica mesaisi başladı

Fenerbahçe'de Benfica mesaisi başladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 20 Ağustos Çarşamba günü Portekiz ekibi Benfica ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 15:07
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Benfica mesaisi başladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 20 Ağustos Çarşamba günü Portekiz ekibi Benfica ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman salonda core hareketleriyle başladı.

Ardından ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla antrenman sahada devam etti. Pas çalışmaları yapan oyuncular, taktiksel ve bireysel programlarla idmanı noktaladı.

Sarı-lacivertli takım, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldiği için antrenmanda organizasyonun resmi topunu kullandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla Benfica maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

G.Saray'da Lucumi gelişmesi!
F.Bahçe'den Alvarez hamlesi!
DİĞER
Yeşilçam efsanesine nostaljik selam! Gulyabani 'Aile Saadeti' konağında!
YPG'yi 'harekat' paniği sardı! Aylardır "özerklik" isteyen İlham Ahmed hem çark etti hem de aslını inkar etti: "Biz PKK'lı değiliz"
Montella'dan gündem olan Osimhen sözleri!
F.Bahçe’den Nene için tarihi teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kasımpaşa-Trabzonspor maçı detayları! Kasımpaşa-Trabzonspor maçı detayları! 14:11
F.Bahçe'de Cengiz krizi! F.Bahçe'de Cengiz krizi! 13:50
Elche-Real Betis maçı ne zaman? Elche-Real Betis maçı ne zaman? 13:40
G.Saray'da Köhn'e yeni talip! Bonservisi... G.Saray'da Köhn'e yeni talip! Bonservisi... 12:51
Montella'dan gündem olan Osimhen sözleri! Montella'dan gündem olan Osimhen sözleri! 12:48
Leeds United-Everton maçı ne zaman? Leeds United-Everton maçı ne zaman? 12:44
Daha Eski
F.Bahçe'de Mourinho'ya büyük tepki! F.Bahçe'de Mourinho'ya büyük tepki! 12:34
Yiğit Arslan madalya istiyor! Yiğit Arslan madalya istiyor! 11:54
Beşiktaş'ta Abraham gelişmesi! Opsiyonu... Beşiktaş'ta Abraham gelişmesi! Opsiyonu... 11:51
Buruk onay verdi! G.Saray'da o isim takımda kalacak Buruk onay verdi! G.Saray'da o isim takımda kalacak 11:47
Icardi gözünü Hagi'nin rekoruna dikti! Icardi gözünü Hagi'nin rekoruna dikti! 11:43
Karşıyaka'dan oyun kurucu hamlesi! Karşıyaka'dan oyun kurucu hamlesi! 11:37