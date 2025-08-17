Spor yazarları Göztepe-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fred'in oyundan alınmasıyla "doldurboşalt" emri gelmişti zaten. En-Nesryi kaçırdı fırsatları bu kez. Uzatma dakikalarında Cenk Tosun'un fırsatçı aklını kullanması, penaltıyı alması Osterwolde'nin atılmasıyla 10'a 10 oynan maçta son sözü söyleme şansı da getirdi. Talisca kaçırdı.

Büyük balık kaçtı...