Spor yazarları Göztepe-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. İki takım da sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Fotomaç Gazetesi yazarları da Göztepe - Fenerbahçe mücadelesini çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 08:13 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 08:44
EMRE BOL - DERS OLSUN

Mourinho geçen sezon sürekli yaptığı ve herkesin kafasını karıştırdığı rotasyonu bu kez yapmadı. Acaba bir maç için mi geçerli yoksa bu kadro istikrarını devam ettirecek mi? Bu gelecek karşılaşmalarda göreceğiz. Ancak ben kesinlikle F.Bahçe kadrosunu ezbere sayabilmek istiyorum artık.
Göztepe yine iyi ve canlar yakacak bir kadro kurmuş. Çok çabuk oynuyorlar, sürekli hareket halindeler.

Bu durum F.Bahçe'nin rahat top yapamamasına neden oldu. Zaten yavaş top çeviren sarı-lacivertliler, rakibin hızından çekinip iyice kendi yarı alanına yaslandı. Mourinho'nun topu rakibe vererek yapılan presle hücuma çıkma taktiği de ilk yarı boyunca işe yaramadı.

Semedo, Archie Brown ve Szymanski hep Göztepeli oyuncuların markajında olunca F.Bahçe 3. bölgede etkisiz kaldı John Duran'a yapılan faulleri inanın sayamadım. Hakem Yasin Kol buna müsade etti. Sonra sinirlenen Duran'ın rakibe vurduğu dirseğe kırmızıyı veremedi. Sadece koştuğunda yüzü kızaran adam!

Mourinho'nun ilk yarının bitmesine 7 dakika kala soyunma odasına gitmesi kelimenin tam anlamıyla rezalet. Bu saygısızlığı yapacak cüreti nereden buluyor? Son dakikada atılan penaltı kaçmasa Fenerbahçeli sevinir miydi?
Hiç sanmıyorum. Artık gereken transferler bir an evvel yapılmalı. Tabi teknik heyetinde daha konsantre olması şart. Erken bir tokat yemek her daim iyidir. Erkenden seni kendine getirir.

GÜRCAN BİLGİÇ - DURGUNLAR GRUBU

İzmir'deki stat atmosferinin Fenerbahçeli oyuncuların yaşaması muhtemel "zafer sarhoşluğuna" ilaç olmasını bekliyordum. Feyenoord galibiyeti sonrasında, Benfica eşleşmesi öncesinde takımın aklının karışması seçenekler arasındadır.
Ancak sahada çarşambaya konsantre olmuş mücadeleyi yarıda kesmiş, çözümün kendi kendine olacağını zanneden "durgunlar" grubu vardı.

Ne kendileri memnundu yaptıkları işten, ne de seyredenler. Bir anda zamanda yolculuk gerçekleşti ve Fenerbahçe geçen sezona geri döndü. Göztepe maçı yapabileceği en maksimum temasla oynadı. Topu kaptıran faulü yapıyor, topsuz alanda bile nefeslerini rakibin ensesinde hissediyorlardı. Gerginliklerin yaşanması kaçınılmazdı, John Duran'ın dirsekli itişmesinde kırmızı kartın sınırı da vardı.

İki takımın da top rakibe geçtiğinde kontrole geçmesi, gol şansını duran top olasılıklarına bırakması da teknik adamların seçimi. Üst düzey mücadele edip koşan Göztepe'nin 10 kişi kaldıktan sonra bile, sayılar eşitmiş gibi karakter koyması da saygı değer.

İrfan Can Kahveci oyuna girene kadar sadece sol kanattan akın deneyen, merkez hücumlarda çalışılmış aksiyon gösteremeyen, kornerlerde 1.90'lık devlerine topu değdiremeyen klasik Mourinho takımı. Dört günde bu kadar inişli-çıkışlı bir grafik elbette kabul edilemez.
Mert Müldür'ün gizli bek çıkışlarını Skriniar'ın yapamaması da tek kanatlı atak opsiyonunun nedenlerinden.

Fred'in oyundan alınmasıyla "doldurboşalt" emri gelmişti zaten. En-Nesryi kaçırdı fırsatları bu kez. Uzatma dakikalarında Cenk Tosun'un fırsatçı aklını kullanması, penaltıyı alması Osterwolde'nin atılmasıyla 10'a 10 oynan maçta son sözü söyleme şansı da getirdi. Talisca kaçırdı.
Büyük balık kaçtı...

MUSTAFA ÇULCU - CESARET EDEMEDİ

Son maçlarına baktığımızda taktik formasyon istek ve arzu aynı olan iki takımdan daha tempolu, pozisyonlu oyun bekledik.
Lakin göremedik. Her iki takım da top rakipteyken takım halinde savunmada bekledi. Duran toplardan gol aradılar. Sahipsiz topları ve ikinci topları Göztepe topladı. En-Nesyri ve Duran beklediği topları alamayınca geriye gelip top almak zorunda kaldı.
Fred, Szymanski ve Amrabat hep savunmada kaldı, rakipten top kapmak için mücadele ettiler.

Mourinho klasiği ne işe yarıyorsa ilk yarı bitmeden soyunma odasına gitti!
Maçta 3. dakikada Amrabat sağ ayak dışı ile topa vuruyor. İnen ayak çaresiz Janderson'un ayağına basıyor.
Penaltı olmaz.

Hakem ceza alanı dışında basit temaslara fauller çalınca Duran ve Szymanski bundan cesaretle Göztepe ceza alanı içinde basit temaslarda penaltı beklentisi içinde kendilerini bıraktılar. Hakemin devam kararları doğruydu. En-Nesyri'ye gösterdiği sarı kart yanlış. Ayak yüksek kalktı lakin temas yok.

42. dakikada Duran ile Allan arasında temaslı mücadelede Duran sağ dirseğini silah olarak kullandı. Net kırmızı kart olmalıydı ancak Yasin Kol cesaret edip kırmızıyı gösteremedi!
Sarı ile geçiştirdi. Fenerbahçe 55'de penaltı bekledi, devam kararı doğru.
Oyuncunun kendi kafasından seken top doğal konumdaki kola geliyor.

Sarısı olan Juan topla ilerleyen Semedo'ya yaptığı taktik faul sonrası ikinci sarıdan ihraç oldu. Hakemin kararlarına kulübeden sözlü tepki veren İsmail Köybaşı arka arkaya çift sarıdan ihraç oldu.
Uçana kaçana sarı gösteren hakem 66'da Amrabat'a rakibini güreşçi gibi çekip indirmesine sarı göstermeye yine cesaret edemedi.

Oosterwolde'nin çift sarıdan ihracı doğru. Uzatmalarda Cenk Tosun ile Miroshi mücadelesinde VAR'dan ülke futbolumuza uygun penaltı geldi.
Kol ve ekibine tavsiyem bu maçın CD sini tekrar tekrar seyretmeleri...

