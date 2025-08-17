Göztepe'de Lis'in gecesi

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Haftanın en çekişmeli maçlarından birisine sahne oldu futbolseverler İzmir'de... Göztepe evinde konuk ettiği F.Bahçe'ye geçen sezon olduğu gibi yine çelme takarken iki taraf da galibiyete zaman zaman yaklaştı.

Ancak karşılaşmaya hakem Yasin Kol'un kararları, çıkan kırmızı kartlar ve son dakikada penaltı kurtaran Göztepe kalecisi Lis damgasını vurdu. Polonyalı eldiven 90'da beyaz noktaya gelen Anderson Talisca'ya geçit verdi.

DÖNEN TOPTA TALİSCA ISKA GEÇTİ

Köşeye harika bir şekilde uzanan 28 yaşındaki eldiven takımına bir puanı getirdi.

Dönen topta İrfancan'ın pasında bu kez de topa ıska geçen Talisca açısından unutmak isteyeceği bir gece yaşandı.

Üstelik İzmir ekibi 61'de Juan'ın gördüğü kırmızı kartla eksik kaldı. 66'da kulübeden İsmail atılırken, F.Bahçe'de ise 85'te Oosterwolde oyundan ihraç edildi. Bu skorla iki haftada Göztepe puanını 4'e yükseltirken, ilk haftayı BAY geçen F.Bahçe ise ilk puanını aldı.

GÖZ-GÖZ İSYAN ETTİ

Dünkü karşılaşmada iki takım da birer pozisyonda penaltı bekledi.

Mücadelenin ilk dakikalarında Amrabat'ın Janderson'a ceza alanı içerisinde tabanıyla girdiği pozisyonda Göztepe penaltı bekledi ama VAR ve hakem devam dedi. 56'da ise Arda'nın eline çarpan topta Fenerbahçe penaltı beklentisine girdi ancak burada da oyun devam etti.

İZMİR'DE ÜÇ KIRMIZI ÇIKTI

Geçen sezon olduğu gibi yine ikinci haftada F.Bahçe'yi konuk eden Göztepe, zor bir mücadele geçirdi. Hakem Yasin Kol'un karşılaşma boyunca verdiği kararlara tepki gösteren sarıkırmızılılar, karşılaşmada iki kırmızı kart gördü.

İlk olarak 61. dakikada takımın Brezilyalı golcüsü Juan, yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını görerek ihraç edildi.

Juan burada faulü kendisinin yapmadığını söylese de karar veğişmedi.

5 dakika sonra ise yedek kulübesinden çıkan İsmail Köybaşı sarı kart gördü. İtirazlarını sürdürünce saniyeler içerisinde ikinci sarıdan atıldı. Dakikalar 85'i gösterdiğinde ise F.Bahçe'de Oosterwolde çift sarı karttan ihraç edildi ve iki takım da maçı 10'ar kişi tamamladı.

BROWN AYAKTA KALDI

Sarı-lacivertli takımın yeni transferlerinden Archie Brown dünkü maçın yıldızlarından birisi oldu. Sol kanatta görev yapan 23 yaşındaki İngiliz futbolcu takımın hücumlarının büyük bölümünde yer aldı. Göztepe savunmasına büyük zorluk çıkartan yıldız futbolcu, F.Bahçe'de parlayan en önemli isim olarak dikkat çekti. Avrupa maçlarında olduğu gibi dünde çok çabaladı ama bu yeterli olmadı.

KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, Feyenoord mücadelesine göre kadroda tek değişikliğe gitti.

Kadroda yer almayan Mert Müldür'ün yerine Yusuf Çiçek, dün İzmir deplasmanında ilk 11'de başladı. Kalede yine İrfancan yer alırken, Mourinho üçlü savunmayı tercih etti.

GOLCÜLERDEN SES ÇIKMADI

Fenerbahçe'nin forvetleri dünkü mücadelede sessiz kaldı. Sahaya John Duran ve El-Nesyri ile birlikte çıkan teknik direktör Jose Mourinho, ikinci devrede Talisca'yı da oyuna soktu. Ancak üç isim de beklenen etkiyi yaratamadı. Nesyri müsait bir durumda kafa vuruşundan yararlanamazken Talisca'da uzatmalarda penaltıyı kaçırdı ve takımının olası bir mağlubiyetine engel olamadı.

İRFAN CAN'A TEPKİ

Sarı-lacivertli takımın kalecisi İrfancan Eğribayat, dünkü karşılaşmada tribünlerden tepki gördü.

Eski takımı Göztepe'li taraftarlar ile geçen sezon İzmir'de oynanan karşılaşmada sözlü tartışmaya giren İrfancan her top geldiğinde ıslıklarla protesto edildi.