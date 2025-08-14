CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Allan Saint-Maximin'den çok konuşulacak Mourinho sözleri!

FENERBAHÇE HABERİ - Allan Saint-Maximin'den çok konuşulacak Mourinho sözleri!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Allan Saint- Maximin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fransız futbolcu, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili de konuştu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 19:16
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ - Allan Saint-Maximin'den çok konuşulacak Mourinho sözleri!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Allan Saint-Maximin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ - Allan Saint-Maximin'den çok konuşulacak Mourinho sözleri!

Fransız kanat oyuncusu, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Allan Saint-Maximin'den çok konuşulacak Mourinho sözleri!

Meksika basınından TUDN'a konuşan Maximin'in açıklamaları şu şekilde:

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ - Allan Saint-Maximin'den çok konuşulacak Mourinho sözleri!

"MOURINHO HARİKA BİR İNSAN"

"Mourinho benim için çok şey ifade ediyor, insanlar bazı şeyleri anlamıyor, gösterebileceğim şeyler var, onunla yaptığım konuşmalar, sohbetler, birlikte çok zaman geçirdik, o harika bir teknik direktör ve harika bir insan."

FENERBAHÇE HABERİ - Allan Saint-Maximin'den çok konuşulacak Mourinho sözleri!

"TIPKI BİR BABA GİBİ"

"Dürüst olmak gerekirse, kariyerim boyunca sahip olduğum en iyi antrenörlerden biri. Birkaç tartışmamız oldu ama kötü bir şey olmadı. Tıpkı baba gibi. Sadece "evet" veya "afedersiniz" deyip odanıza gitmeniz gibi değil. Bana her zaman iyi davrandı. Akademim için de bana çok şey öğretti. Akademimdeki çocukları izlemeye geldi, çocuklarımın Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlardan birine geldi. Her şey harikaydı."

Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibi belli oldu!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Müziğin perde arkası kirli çıktı! Spotify’a rüşvet suçlaması
Başkan Erdoğan AK Parti'nin 24. yılında açıkladı: "Bizde emeklilik yok"
Kerem'den G.Saray'a flaş telefon! F.Bahçe ve transfer...
Jankovic için açıklama geldi! F.Bahçe'ye transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sultanlar'ın kadrosu açıklandı! Sultanlar'ın kadrosu açıklandı! 18:18
Mustafa Eskihellaç: Eren Elmalı... Mustafa Eskihellaç: Eren Elmalı... 16:53
Filenin Sultanları belli oldu! Filenin Sultanları belli oldu! 16:52
Ertuğrul Doğan'dan yabancı sınırı açıklaması! Ertuğrul Doğan'dan yabancı sınırı açıklaması! 16:45
Millilerin aday kadrosu belli oldu! Millilerin aday kadrosu belli oldu! 16:41
Romulo Almanya yolcusu oldu! Romulo Almanya yolcusu oldu! 16:31
Daha Eski
F.Bahçe genç yıldızı istiyor! F.Bahçe genç yıldızı istiyor! 15:54
Jankovic için açıklama geldi! F.Bahçe'ye transferi... Jankovic için açıklama geldi! F.Bahçe'ye transferi... 15:26
1. Lig'de 3 ve 4. haftanın programı açıklandı 1. Lig'de 3 ve 4. haftanın programı açıklandı 14:35
F.Bahçe Göztepe maçına hazırlanıyor F.Bahçe Göztepe maçına hazırlanıyor 14:18
Beşiktaş genç oyuncusunu 1. Lig'e kiraladı. Beşiktaş genç oyuncusunu 1. Lig'e kiraladı. 14:14
Galatasaray'dan açıklama Galatasaray'dan açıklama 14:03