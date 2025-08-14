FENERBAHÇE HABERİ - Allan Saint-Maximin'den çok konuşulacak Mourinho sözleri!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Allan Saint- Maximin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fransız futbolcu, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili de konuştu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
"Mourinho benim için çok şey ifade ediyor, insanlar bazı şeyleri anlamıyor, gösterebileceğim şeyler var, onunla yaptığım konuşmalar, sohbetler, birlikte çok zaman geçirdik, o harika bir teknik direktör ve harika bir insan."
"TIPKI BİR BABA GİBİ"
"Dürüst olmak gerekirse, kariyerim boyunca sahip olduğum en iyi antrenörlerden biri. Birkaç tartışmamız oldu ama kötü bir şey olmadı. Tıpkı baba gibi. Sadece "evet" veya "afedersiniz" deyip odanıza gitmeniz gibi değil. Bana her zaman iyi davrandı. Akademim için de bana çok şey öğretti. Akademimdeki çocukları izlemeye geldi, çocuklarımın Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlardan birine geldi. Her şey harikaydı."