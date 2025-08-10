CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe 8 numarasını buldu! Kulübüyle görüşmeler başladı

Fenerbahçe 8 numarasını buldu! Kulübüyle görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de Youri Tielemans gelişmesi yaşanıyor. İki yönlü oyuncu isteyen Mourinho, Fred'in Feyenoord maçındaki kötü performansının ardından o bölge için Belçikalı oyuncunun adını yönetime sundu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Fenerbahçe 8 numarasını buldu! Kulübüyle görüşmeler başladı

Son dakika golüyle 2-1 kaybedilen Feyenoord maçında orta alandaki sıkıntıları çok net bir şekilde ortaya çıkan Fenerbahçe'de transfer planlaması değişti. Başkan Ali Koç'un bu sorunu çözmek için dünyaca ünlü bir futbolcu alınması konusunda transfer komitesine tam yetki verdiği belirtiliyor. Ali Koç'un kesenin ağzını tamamen açtığı öğrenilirken, kulislerde herkesi çok heyecanlandıracak bir iddia da konuşulmaya başlandı. İddialara göre Fenerbahçe, Aston Villa formasını giyen Youri Tielemans'la çok ciddi şekilde ilgileniyor.


Fenerbahçe 8 numarasını buldu! Kulübüyle görüşmeler başladı

Takvim'de yer alan habere göre Futbol direktörü Devin Özek'in bir süredir hem İngiliz kulübü hem de Belçikalı yıldızın menajeriyle temas halinde olduğu öne sürülüyor. Piyasa değeri 38 milyon Euro olan Tielemans'ın maliyetinin karşılanması için gerekli çalışmaların yapıldığı da ifade ediliyor.

Fenerbahçe 8 numarasını buldu! Kulübüyle görüşmeler başladı

10 GOLE KATKI VERDİ

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 36 maça çıkarken, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Tam 77 kez Belçika adına ter döken Youri Tielamans daha önce Leicester, Monaco ve Anderlecht'te görev aldı. Yıldız futbolcu yüksek tekliği, oyun görüşü ve etkili şutları ile öne çıkan bir isim.

