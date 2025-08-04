TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Rodrigo Bentancur bombası! Menajeri ile görüşme yapılacak

Transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Orta sahaya takviye isteyen Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim Uruguaylı yıldız Rodrigo Bentancur için menajeri ile görüşme yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Rodrigo Bentancur ile yakından ilgileniyor.
Yönetimin henüz resmi bir girişimde bulunmadığı ancak kısa süre içinde hem İngiliz kulübü hem de Uruguaylı futbolcunun menajeriyle görüşme yapılacağı öğrenildi.
SÖZLEŞME DETAYI ÇOK ÖNEMLİ Piyasa değeri 30 milyon Euro olan Bentancur'un Tottenham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı-lacivertliler bu nedenle transferi normalden daha düşük bir rakama bitirebileceğini düşünüyor.
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