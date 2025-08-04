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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Rodrigo Bentancur bombası! Menajeri ile görüşme yapılacak

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Rodrigo Bentancur bombası! Menajeri ile görüşme yapılacak

Transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Orta sahaya takviye isteyen Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim Uruguaylı yıldız Rodrigo Bentancur için menajeri ile görüşme yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Rodrigo Bentancur bombası! Menajeri ile görüşme yapılacak

Devler Ligi ön elemesinde çok kritik Feyenoord sınavına hazırlanan Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Rodrigo Bentancur bombası! Menajeri ile görüşme yapılacak

Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda planlamasını yapan sarı-lacivertlilerin takviye etmek istediği bölgelerden birisi de orta saha.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Rodrigo Bentancur bombası! Menajeri ile görüşme yapılacak

AMRABAT HAYAL KIRIKLIĞI OLDU
Sofyan Amrabat'tan beklediği performansı alamadığı için Fred'in yanına üst seviye bir futbolcu almayı düşünen yönetimin hedefindeki ortaya çıktı.

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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Rodrigo Bentancur bombası! Menajeri ile görüşme yapılacak

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Rodrigo Bentancur ile yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Rodrigo Bentancur bombası! Menajeri ile görüşme yapılacak

Yönetimin henüz resmi bir girişimde bulunmadığı ancak kısa süre içinde hem İngiliz kulübü hem de Uruguaylı futbolcunun menajeriyle görüşme yapılacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Rodrigo Bentancur bombası! Menajeri ile görüşme yapılacak

SÖZLEŞME DETAYI ÇOK ÖNEMLİ
Piyasa değeri 30 milyon Euro olan Bentancur'un Tottenham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı-lacivertliler bu nedenle transferi normalden daha düşük bir rakama bitirebileceğini düşünüyor.

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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Rodrigo Bentancur bombası! Menajeri ile görüşme yapılacak

2022 yılında 19 milyon Euro karşılığında Juventus'tan İngiliz ekibine geçen Rodrigo Bentancur, Arjantin devi Boca Juniors'un altyapısında yetişmiş ve ismini tüm dünyaya duyurmuştu.

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