TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Rodrigo Bentancur bombası! Menajeri ile görüşme yapılacak

Yönetimin henüz resmi bir girişimde bulunmadığı ancak kısa süre içinde hem İngiliz kulübü hem de Uruguaylı futbolcunun menajeriyle görüşme yapılacağı öğrenildi.

SÖZLEŞME DETAYI ÇOK ÖNEMLİ

Piyasa değeri 30 milyon Euro olan Bentancur'un Tottenham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı-lacivertliler bu nedenle transferi normalden daha düşük bir rakama bitirebileceğini düşünüyor.