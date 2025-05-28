FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe'de son olarak küme düşmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor'a karşı alınan 4-2'lik mağlubiyet sonrası teknik direktör Jose Mourinho ile yol ayrımına gelindi. Dünyaca ünlü çalıştırıcıyla devam etmeyi düşünmeyen sarı-lacivertliler, takımı bir başka dünyaca ünlü çalıştırıcıya emanet etmeyi planlıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Yeni sezon öncesinde ayrılık hem Fenerbahçe Yönetimi hem de Jose Mourinho için kaçınılmaz son olarak gözükürken bu hamle için tek engel tazminat...
Portekizli çalıştırıcı 14 milyon Euro'yu almadan gitmek istemiyor, Başkan Ali Koç ise bu parayı ödemek istemiyor.
Sarı-lacivertli idareciler ayrılık için daha bir çözüm bulamasalar da 'B planını' hazırlıyor.
Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belirlenirken en önemli ismin Edin Terzic olduğu belirlenmişti.
Milliyet'in haberine göre, yakın zamanda önce Mourinho ile yolları ayırmak için çare aranacak, ardından Terzic ile masaya oturulacak.
DİĞER