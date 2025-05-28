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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim...

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe'de son olarak küme düşmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor'a karşı alınan 4-2'lik mağlubiyet sonrası teknik direktör Jose Mourinho ile yol ayrımına gelindi. Dünyaca ünlü çalıştırıcıyla devam etmeyi düşünmeyen sarı-lacivertliler, takımı bir başka dünyaca ünlü çalıştırıcıya emanet etmeyi planlıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 11:27
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FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim...

Önce Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ardından da önceki gün düşmesi 5 hafta önce kesinleşen Atakaş Hatayspor'a farklı mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'ya güven tamamen bitti.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim...

Portekizli çalıştırıcı adeta kredisini tamamen kullanırken, yine tercihleri ön plandaydı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim...

Tecrübeli çalıştırıcı İsmail Yüksek kadroda olmasına rağmen sahaya tek merkez orta saha ile çıktı, takım 10 kişi kaldıktan sonra da çok geç hamle yaptı. Böyle olunca hareketleri 'artık gitmek istiyor' şeklinde yorumlandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim...

Yeni sezon öncesinde ayrılık hem Fenerbahçe Yönetimi hem de Jose Mourinho için kaçınılmaz son olarak gözükürken bu hamle için tek engel tazminat...

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim...

Portekizli çalıştırıcı 14 milyon Euro'yu almadan gitmek istemiyor, Başkan Ali Koç ise bu parayı ödemek istemiyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim...

Sarı-lacivertli idareciler ayrılık için daha bir çözüm bulamasalar da 'B planını' hazırlıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim...

Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belirlenirken en önemli ismin Edin Terzic olduğu belirlenmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim...

Milliyet'in haberine göre, yakın zamanda önce Mourinho ile yolları ayırmak için çare aranacak, ardından Terzic ile masaya oturulacak.

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