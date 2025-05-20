İkinciliğe abone

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Sezonu son yıllarda olduğu gibi yine G.Saray’ın ardında bitiren F.Bahçe, profesyonel lig aşamasına geçildiğinden bu yana 26. kez sezonu ikinci sırada bitirdi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 06:51
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Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan, bu anlamda dünyanın en iyi teknik adamlarından biri olarak gösterilen Jose Mourinho'yu takımın başına getiren ve tarihinin en pahalı kadrosunu kuran Fenerbahçe, yine hüsran yaşadı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Kayserispor'u yenmesiyle birlikte 2024- 25 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğu kaçırdı ve ligi yine ikinci sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, böylece son dört sezonu arka arkaya ikinci olarak bitirdi. Kanarya, 3 sezon G.Saray'ın, 1 sezon da Trabzon'un ardında kaldı.

45 SEZONDA YARIŞIN İÇİNDE

Profesyonel lig aşamasına geçildiği günden bu yana rakipleriyle girdiği şampiyonluk yarışının 19'unda mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, 26 defa ise sezonu ikinci sırada tamamladı. 25'inci şampiyonluğunu elde eden Galatasaray 11, Beşiktaş ise 14 defa sezonu ikinci bitirdi. Trabzonspor da 9 defa ikinci basamakta yer aldı. Fenerbahçe, 1959'dan bu yana geçen 67 sezonun 45'inde şampiyonluk mücadelesinin içinde olurken, 22 sezonda ise ligi ilk iki dışında tamamladı.

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